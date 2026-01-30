Nach eineinhalb Jahren Pause: Hertha-Pechvogel Brooks ist zurück
Berlin - Darauf musste er eineinhalb Jahre lang warten, jetzt endet die Leidenszeit. John Anthony Brooks (33) ist zurück!
Gegen Darmstadt kehrt der Abwehrmann erstmals seit seinem Wechsel zu Hertha BSC auf die Bank zurück. "Jay wird im Kader stehen", kündigte Stefan Leitl (48) an. "Er ist seit mehreren Wochen komplett ins Training integriert. Das Feedback ist gut. Dementsprechend wird er mit dabei sein."
Brooks kehrte zum Ende der Transferperiode im Sommer 2024 zu Hertha zurück, verletzte sich aber in seiner ersten Trainingswoche derart schwer, dass der Innenverteidiger die komplette Saison verpasst hatte.
Im Sommer wollte er neu angreifen, doch im Testspiel während der Vorbereitung gegen BFC Dynamo dann der nächste Schock. Eine Muskelverletzung brachte die nächste Zwangspause. Brooks kämpfte sich wieder ran, doch im November machte ihm dann das Sprunggelenk zu schaffen.
Auch die Hinrunde verlief ohne Einsatz, jetzt winkt das Comeback. "Ich sehe ihn jetzt nicht in der Startelf. Es ist für Jay der erste Step, zurück in die Mannschaft zu kommen. Wir versuchen, ihm Minuten zu geben, damit er seinen Rhythmus findet."
Hertha BSC braucht einen Sieg: Leitl spürt nur positiven Druck
Beim Zweitliga-Hit gegen Darmstadt muss Stefan Leitl die Abwehr ohnehin umbauen. Deyovaisio Zeefuik (27) fehlt gelbgesperrt. "Es gibt zwei Optionen. Entweder kehrt Toni Leistner in die Innenverteidigung zurück und Linus (Gechter) dann auf die rechte Seite, oder wir tauschen eins zu eins in Form von Julian Eitschberger für Deyo Zeefuik."
Nach der Sieglos-Serie braucht Hertha gegen den Aufstiegsaspiranten dringend einen Sieg. Gewinnt Darmstadt, sind sie schon zehn Punkte weg. "Ich merke keine Anspannung, ich merke schon eine gewisse Wut einfach", sagte Leitl mit Blick auf die liegengelassenen Punkte gegen Schalke und den KSC. "Sicherlich ist Druck drauf. Ich empfinde den Druck aber nicht als negativen Druck, sondern es ist für uns positiver Druck."
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch