Nach eineinhalb Jahren Pause: Hertha-Pechvogel Brooks ist zurück

Berlin - Darauf musste er eineinhalb Jahre lang warten, jetzt endet die Leidenszeit. John Anthony Brooks (33) ist zurück!

John Anthony Brooks (33, l.) sitzt gegen Darmstadt nach langer Leidenszeit wieder auf der Bank. © IMAGO / Matthias Koch

Gegen Darmstadt kehrt der Abwehrmann erstmals seit seinem Wechsel zu Hertha BSC auf die Bank zurück. "Jay wird im Kader stehen", kündigte Stefan Leitl (48) an. "Er ist seit mehreren Wochen komplett ins Training integriert. Das Feedback ist gut. Dementsprechend wird er mit dabei sein."

Brooks kehrte zum Ende der Transferperiode im Sommer 2024 zu Hertha zurück, verletzte sich aber in seiner ersten Trainingswoche derart schwer, dass der Innenverteidiger die komplette Saison verpasst hatte.

Im Sommer wollte er neu angreifen, doch im Testspiel während der Vorbereitung gegen BFC Dynamo dann der nächste Schock. Eine Muskelverletzung brachte die nächste Zwangspause. Brooks kämpfte sich wieder ran, doch im November machte ihm dann das Sprunggelenk zu schaffen.

Auch die Hinrunde verlief ohne Einsatz, jetzt winkt das Comeback. "Ich sehe ihn jetzt nicht in der Startelf. Es ist für Jay der erste Step, zurück in die Mannschaft zu kommen. Wir versuchen, ihm Minuten zu geben, damit er seinen Rhythmus findet."