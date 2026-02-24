Aufstieg futsch: Herthas Debakel in Paderborn könnte enorme Folgen haben

Berlin - Mit dem blutleeren Auftritt beim SC Paderborn hat Hertha BSC aller Voraussicht nach die letzte Chance im Kampf um die Bundesliga vertan - der Kampfgeist scheint erloschen zu sein.

Fabian Reese (28, l.) und Co. verlassen nach der fiesen Klatsche in Paderborn mit gesenkten Köpfen das Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa

Mit dem Aufstieg hat man nichts mehr zu tun, waren sich Spieler und Trainer im Anschluss an das 2:5-Debakel beim direkten Konkurrenten sicher. Kein Wunder bei nunmehr zehn Punkten Abstand auf Platz drei.

Mehr noch als dieser große Rückstand gibt aber das Auftreten der Mannschaft Anlass zur Sorge. Besonders im Defensivverhalten offenbarte die Alte Dame eklatante Schwächen. Das Mittelfeld ließ sich allzu oft überrennen und die Dreierkette im Stich. Die ärmste Sau im Bunde war Tjark Ernst (22).

Das Desaster am Fehlen von Mega-Talent Kennet Eichhohrn (16) und Vorkämpfer Deyovaisio Zeefuik (27) festzumachen, wäre zu einfach. Innerhalb von nur zwei Wochen sind für die Blau-Weißen mit drei Pleiten in DFB-Pokal und 2. Bundesliga sämtliche Träume geplatzt. Dabei scheint besonders das bittere Pokal-Aus gegen den SC Freiburg Spuren hinterlassen zu haben. Im Anschluss schien der Stecker regelrecht gezogen zu sein.

Vor der Saison haben die Verantwortlichen beim Hauptstadtklub wieder einmal vollmundig vom Aufstieg gesprochen und ihn als quasi alternativlos bezeichnet. Die Wahrheit ist aber, dass die Mannschaft nie über Platz sechs in der Tabelle hinausgekommen ist.

Für Stefan Leitl (48) gibt es jetzt nur noch ein Ziel für die verbleibenden Partien: "Es geht darum, gute Spiele zu zeigen und das Maximale für die Saison herauszuholen", kündigte er an.