Hertha BSC: Darum ist der Aufstieg geplatzt

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Hertha BSC hat mit dem 0:1 gegen Kaiserslautern die letzte Chance auf den Aufstieg wohl verspielt - weil die Berliner im Olympiastadion zu selten punkten.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Verdient war es nicht - und doch steht das 0:1 gegen Kaiserslautern sinnbildlich für die Saison: Wenn die Chance da ist, oben anzugreifen, lässt Hertha BSC in aller Regelmäßigkeit die aufkommenden Hoffnungen selber platzen.

Fabian Reese (28) wird mit Hertha wohl den Aufstieg verpassen.
Fabian Reese (28) wird mit Hertha wohl den Aufstieg verpassen.  © Andreas Gora/dpa

Viel vorwerfen kann man den Berlinern eigentlich nicht: 19:11 Torschüsse, fast 60 Prozent Ballbesitz, 21 Flanken und ein glänzend aufgelegter Gästekeeper. Der Ball wollte einfach nicht über die Linie gehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Hertha tut sich weiter schwer das Spiel selber zu gestalten.

Vor allem in der ersten Hälfte verpasste es die Alte Dame sich für den dominanten Auftritt zu belohnen. Bis auf zwei Distanzschüsse hatte Julian Krahl (26) allerdings auch wenig zu tun.

Randale in Dresden: Hertha-Fans ziehen Konsequenzen
Hertha BSC Randale in Dresden: Hertha-Fans ziehen Konsequenzen

Und auch all die vergebenen Hochkaräter samt Pfosten-Pech kamen erst in der Schlussphase. "Da würde ich schon sagen, dass es eine Qualitätssache ist. Weil, wir müssen die Tore ja machen", sagte Paul Seguin (31).

So verfestigt sich der Eindruck, dass der Hauptstadtklub keine Lösungen findet, sobald ein Gegner den Berlinern eher den Ball überlässt. Etwas das vor allem Zuhause vorkommt, wenn die Alte Dame die Rolle des Spielgestalters übernehmen muss. Dann kann die Mannschaft von Stefan Leitl (48) die gefürchtete Konterstärke nur selten ausspielen.

Nach dem 0:1 bekommen die Hertha-Stars aufmunternde Worte. Viel zu feiern gab es im Olympiastadion bislang nicht.
Nach dem 0:1 bekommen die Hertha-Stars aufmunternde Worte. Viel zu feiern gab es im Olympiastadion bislang nicht.  © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC ist wieder zu heimschwach

Das spiegelt sich wiederum in der Heimbilanz wider. Die ist gelinde gesagt ausbaufähig. Im eigenen Wohnzimmer holte Hertha erst 20 Punkte in 15 Spielen. Generell feierten die Berliner erst fünf Heimsiege, davon nur einen (!) in der Rückrunde. Viel zu wenig, um oben anzugreifen.

So zeigt der elfte Platz in der Heimtabelle, dass Hertha eben kein Spitzenteam ist. Schon vergangene Saison war die Heimschwäche beinah Dauer-Thema. Da waren die Berliner gar das heimschwächste Team der Liga (nur 17 Punkte). Um aber aufzusteigen, reicht die Auswärtsstärke (2. Platz) nicht. Hertha muss viel mehr Spiele im Olympiastadion für sich entscheiden. Auch, weil die Konterstärke unterbunden wird und spielerische Lösungen gefragt sind.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

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