Hertha BSC: Darum ist der Aufstieg geplatzt

Berlin - Verdient war es nicht - und doch steht das 0:1 gegen Kaiserslautern sinnbildlich für die Saison: Wenn die Chance da ist, oben anzugreifen, lässt Hertha BSC in aller Regelmäßigkeit die aufkommenden Hoffnungen selber platzen .

Fabian Reese (28) wird mit Hertha wohl den Aufstieg verpassen. © Andreas Gora/dpa

Viel vorwerfen kann man den Berlinern eigentlich nicht: 19:11 Torschüsse, fast 60 Prozent Ballbesitz, 21 Flanken und ein glänzend aufgelegter Gästekeeper. Der Ball wollte einfach nicht über die Linie gehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Hertha tut sich weiter schwer das Spiel selber zu gestalten.

Vor allem in der ersten Hälfte verpasste es die Alte Dame sich für den dominanten Auftritt zu belohnen. Bis auf zwei Distanzschüsse hatte Julian Krahl (26) allerdings auch wenig zu tun.

Und auch all die vergebenen Hochkaräter samt Pfosten-Pech kamen erst in der Schlussphase. "Da würde ich schon sagen, dass es eine Qualitätssache ist. Weil, wir müssen die Tore ja machen", sagte Paul Seguin (31).

So verfestigt sich der Eindruck, dass der Hauptstadtklub keine Lösungen findet, sobald ein Gegner den Berlinern eher den Ball überlässt. Etwas das vor allem Zuhause vorkommt, wenn die Alte Dame die Rolle des Spielgestalters übernehmen muss. Dann kann die Mannschaft von Stefan Leitl (48) die gefürchtete Konterstärke nur selten ausspielen.