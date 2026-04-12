12.04.2026 06:40 Schon wieder Hertha-Aufstieg adé: "Hatten dieses Spiel schon tausendmal in dieser Saison"

Nach dem unglücklichen 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern sind bei Hertha BSC auch die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg wohl zunichtegemacht worden.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Das war's dann wohl endgültig! Nach fünf ungeschlagenen Spielen (davon vier Siege) keimte bei Hertha BSC doch noch wieder Hoffnung im Aufstiegsrennen auf, die jetzt aber auf brutale Art und Weise zunichtegemacht wurde. Mit dem 0:1 gegen Kaiserslautern ist das Thema Bundesliga durch. Schon wieder.

Fabian Reese (28) muss die unnötige Niederlage erstmal verarbeiten. © Andreas Gora/dpa Eigentlich war die Tür bereits zu und abgesperrt, dann aber rappelte sich die Alte Dame auf. Der Hauptstadtklub robbte sich auf fünf Punkte auf den Relegationsrang ran, um dann doch nach 90 Minuten geknickt das Feld verlassen zu müssen. "Vom Gefühl hatte ich dieses Spiel schon tausendmal in dieser Saison. Wir kriegen es irgendwie nicht hin, die entscheidenden Dinger dann auch mal reinzumachen", bemängelte Paul Seguin (31) die fehlende Konsequenz vor dem Kasten. Chancen hatten die Hausherren zur Genüge, doch der hervorragen aufgelegter Julian Krahl (26) war einfach nicht zu überwinden. Er war sowohl gegen Kevin Sessa (25), als auch Kennet Eichhorn (16), Seguin oder Lautern-Schreck Luca Schuler (26) glänzend zur Stelle. War der Keeper dann geschlagen, half entweder der Pfosten (Seguin) oder es fehlten die nötigen Zentimeter (Winkler). Der Ball wollte einfach nicht reingehen! Hertha BSC Hertha BSC will "noch mal einen nachlegen" und Serie ausbauen Bezeichnend, dass der 1. FCK, die in der ersten Halbzeit kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind, mit der ersten Ecke in Führung gingen, weil Hertha den Ball nicht richtig klären konnte. Nutznießer war dann ausgerechnet Mergim Berisha (27). "Dann kriegst du ein Glücks-Gegentor von denen und du läufst wieder hinterher", so Seguin.

Stefan Leitl (48) vermisste vor dem Tor die letzte Konsequenz. © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC lässt wieder Mal Chance ungenutzt oben anzugreifen