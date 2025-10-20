Hertha BSC: Ehemaliger Investor in USA angeklagt

Berlin/New York City - Der amerikanische Geschäftsmann Joshua Wander (44) ist in New York im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrugsfall im Wert von 500 Millionen US-Dollar angeklagt worden.

Ex-Hertha-Investor Joshua Wander (44) muss sich vor einem New Yorker Gericht wegen Betrugsvorwürfen verantworten. © Andreas Gora/dpa

Wanders Investmentfirma 777 Partners hatte in mehrere Fußballvereine investiert, darunter Zweitligist Hertha BSC.

Wander soll 777 Partners dazu benutzt haben, "private Kreditgeber und Investoren um Hunderte Millionen Dollar zu betrügen, indem er Vermögenswerte verpfändete, die seiner Firma nicht gehörten, Kontoauszüge fälschte und andere wesentliche Falschdarstellungen über die finanzielle Lage von 777 machte", wird der US-Staatsanwalt Jay Clayton zitiert.

Wie das FBI in New York mitteilte, stellte sich Wander unter der Woche den Behörden und wurde bereits einer Richterin vorgeführt.

Wanders Anwalt sagte der Nachrichtenagentur AP, Wander freue sich darauf, "die Sache richtigzustellen".