19.07.2026 13:55 Hertha im Trainingslager: Hauptstadtklub hat neuen Co-Trainer, Entwarnung bei Youngster

Wie schon vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Den ersten erfolgreichen Test hat die Alte Dame schon hinter sich.

Von Johannes Kohlstedt

Kitzbühel - Den Feinschliff gibt's in Österreich! Wie schon im vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Neun Tage lang (vom 17. Juli bis 26. Juli) bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor - bislang ohne Neuzugang.

Hertha BSC zieht es wieder nach Kitzbühel. © TAG24/Johannes Kohlstedt Als einziger Profiverein in ganz Deutschland hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuen präsentiert. Das könnte sich durch den Verkauf von Tjark Ernst (23) jedoch schnell ändern. Der erste Test ist bereits geglückt. Gegen die WSG Tirol siegte Hertha mit 3:2. Am Dienstag steht dann auch schon das nächste Testspiel auf dem Programmzettel. Die Alte Dame trifft in der Mondseeland-Arena (17 Uhr) auf den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C. Hertha BSC Nächster Abgang bei Hertha: Auch Ernst geht! TAG24 ist ebenfalls live Ort und hält Euch im Trainingslager-Ticker auf dem Laufenden.

19. Juli, 13 Uhr: Entwarnung bei Jelani Ndi

Vom Gewitter blieb Hertha zwar verschont, dennoch wurde es eine Regen-Einheit. Während die mitgereisten Hertha-Fans Zuflucht unter zwei Tribünen fanden, ackerten die Berliner 90 volle Minuten lang - inklusive Sprintübungen zum Schluss mit Henrik Kuchno. Der Fokus lag während des Trainings aber vor allem auf Passübungen. Ganz zufrieden wirkte Stefan Leitl jedoch nicht. "Mehr Ballbesitz, mehr Struktur" forderte der Coach. Die gute Nachricht: Alle konnten mitmachen. Nur Deyovaisio Zeefuik und Luca Schuler trainierten teilweise individuell. Heißt: Auch Jelani Ndi mischte wieder voll mit. Der Flügelflitzer musste am Samstag nach einem Schlag aufs Knie das Training abbrechen. Er scheint alles gut überstanden zu haben.

19. Juli, 11 Uhr: Hertha findet mit Andreas Schumacher neuen Co-Trainer

Das erste Training läuft - mit einem neuen Gesicht. Ein Neuzugang ist zwar immer noch nicht verpflichtet, dafür aber hat Stefan Leitl seinen neuen Co-Trainer. Andreas Schumacher verstärkt das Trainerteam. Zuletzt war der 45-Jährige von 2023 bis 2025 Assistenztrainer bei Magdeburg. Schumacher folgt auf Standard-Trainer Patrick Ebert, der Hertha als Co-Trainer der U17 erhalten bleibt. "Wir sind glücklich darüber, dass uns Andreas Schumacher mit seiner Kompetenz, seiner Expertise und seiner Erfahrung in der 2. Bundesliga unterstützt", sagte Leitl in der Vereinsmitteilung. "Er hat bereits in fast jedem Altersbereich und auf fast jedem Level in unterschiedlichsten Rollen gearbeitet. In ausführlichen Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass sich unsere Vorstellungen von Fußball decken. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den tagtäglichen Austausch mit ihm."

Andreas Schumacher ist erstmals auf den Trainingsplatz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Schumacher arbeitete zuletzt mit Markus Fiedler (40, r.) zusammen. © Andreas Gora/dpa

18. Juli, 18 Uhr: Zweite Einheit beendet, Leitl schlägt Flanken selbst

Die zweite Einheit des Tages ist durch und stand ganz im Mittelpunkt von Stefan Leitl. Der Übungsleiter machte das Verhalten beim zweiten Ball nach einem Standard zur Chefsache, schlug die Flanken selbst und mischte später auch als Anläufer mit. Kurios: Weil Hertha nur mit Mini-Kader angereist ist, übernahmen kurzerhand die zwei Teammanager die Rolle der beiden Abwehrspieler. Zuvor wurden die Hertha-Stars in drei Gruppen unterteilt. Die eine übte Kopfbälle, die andere Standards und Kevin Sessa, Boris Lum und Co. bekamen es eben mit Leitl zu tun. Jelani Ndi blieb nach der Schrecksekunde vom Vormittag wenig überraschend im Hotel. Marten Winkler wiederum kehrte auf den Trainingsplatz zurück, trainierte aber nur individuell. Auch Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrandt konnten noch nicht alle Übungen mitmachen. Leicht frustrierend wurde es nach dem Training dann aber für Keeper Marius Gersbeck. Beim Extra-Torschusstraining haute ihn Kevin Sessa ein Ding nach dem anderen rein. "Vielleicht ist es ein bisschen zu nah für dich", scherzte der Testspiel-Doppelpacker, ging daraufhin ein Stück zurück - und haute die Kugel erneut ins Netz!

Top-Haltung, Top-Flanke. Stefan Leitl übernimmt die Flanken selber. © TAG24/Johannes Kohlstedt

18. Juli, 13 Uhr: Ndi muss Einheit mit bandagiertem Knie abbrechen

Das dann doch eher Spielersatztraining war fast vorbei, dann passierte es: Beim Fünf-gegen-fünf musste Jelani Ndi die Einheit abbrechen. Mit bandagierten Knie verließ der Youngster den Platz. Auch Staff und Mitspieler wollten nach Ende des Trainings wissen, was los ist. Ob und wie lange er ausfällt, ist noch völlig unklar. Ausgerechnet Ndi. Im April vergangenen Jahres riss sich der Flügelflitzer das Kreuzband, fiel daraufhin die komplette vergangene Saison aus. In der Vorbereitung konnte das Top-Talent durchaus auf sich aufmerksam machen. Erst recht beim gestrigen Test, als er das 3:2-Siegtor erzielte. Grund zur Hoffnung: Diesmal erwischte es das andere Knie. Doch es gab auch positive Nachrichten vom Trainingsplatz. Während Kevin Sessa und Co. (die Spieler mit den meisten Minuten in den Knochen) laufen gingen, trainierte Boris Lum nach seiner erfolgreichen U19-EM-Teilnahme wieder mit. Auch die zuletzt verletzten Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrand standen auf dem Platz, trainierten aber Abseits der Gruppe. Für die Profis gibt es dennoch nur eine kurze Verschnaufpause. Um 16.30 Uhr geht es schon wieder weiter.

Jelani Ndi (r.) verlässt den Platz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

18. Juli, 10.30 Uhr: Entwarnung um Gechter, Grothe und Winkler

Lockerer Aufgalopp an Tag zwei. Bis auf Marten Winkler, der individuell trainiert, sind alle Mann an Bord. Heißt: Entwarnung für das angeschlagene Trio, um Gechter, Grothe und Winkler. Alle drei mussten beim gestrigen Test gegen die WSG Tirol (3:2) ausgewechselt werden. Großartig aufwärmen brauchten sich die Hertha-Stars nicht. Sie haben schon etwas Cardio-Training in den Knochen, erschienen sie mit Fahrrad beim Training. Angeführt wurde die Fahrradtruppe von Doppelpacker Kevin Sessa.

Die Hertha-Stars haben den 3:2-Sieg gut verkraftet. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Mit dem Fahrrad zum Training. © TAG24/Johannes Kohlstedt

17. Juli, 21 Uhr: WSG-Profi mit Kopfverletzung vom Platz

Hertha siegt auch im vierten Test. Gegen die WSG Triol gewannen die Berliner mit 3:2. Überschattet wurde der Test allerdings von einer Kopfverletzung. In der 88. Minute rasselte David Jaunegg Höhe Mittellinie mit Herthas Kian Todorovic zusammen. Die Teamärzte zeigten es sofort an: Er musste raus. Auch Herthas Mannschaftsarzt half bei der Behandlung. Mit einer Halskrause und per Trage wurde er schließlich vom Platz gebracht. Der Schiedsrichter hatte das Spiel da schon beendet und auf eine Nachspielzeit verzichtet. "Das sah tatsächlich dramatisch aus", sagte Stefan Leitl (48) im Anschluss und schickte seine Genesungswünsche: "Ich hoffe, dass da nichts passiert ist."

Mit Halskrause geht es nach längerer Behandlung für David Jaunegg vom Platz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

17. Juli, 13.50 Uhr: Hertha BSC gibt Kader bekannt

Alle Mann an Bord: Mit einem übersichtlichen 26-Mann-Kader reist Hertha nach Österreich. Überraschungen bleiben aus. Heißt: Auch der zuletzt angeschlagene Luca Schuler (26), sowie Deyovaisio Zeefuik (27), der sich im Mai am Oberschenkel verletzte, fahren mit. Für den abgewanderten Tjark Ernst kommt Burak Özkanlı (19) mit. Der Nachwuchs-Keeper hatte erst im Mai seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wird mit einem Tag Verspätung dazustoßen.

17. Juli, 11.55 Uhr: Eitschberger verlängert langfristig

Der erste Neuzugang lässt weiter auf sich warten und doch gibt es gute Nachrichten: Julian Eitschberger (22) hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Im Winter wollte der Rechtsverteidiger mangels Spielpraxis noch weg. Auch in dieser Transferperiode galt Eitschberger als möglicher Abgangskandidat. Jetzt ist aber klar: Das Eigengewächs bleibt! "Eitschi hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen Ehrgeiz, Einsatzwillen und seine Bereitschaft kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er großes Potential besitzt. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Verlängerung klar zu uns bekennt und wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen werden", so Sportdirektor Benjamin Weber (46). Vergangene Saison kam der 22-Jährige nach zuvor zwei Leihen auf insgesamt 28 Spiele. Nun winkt durch den XXL-Umbruch noch mehr Spielzeit. "Den Traum, bei Hertha zum Profi zu werden, konnte ich mir bereits erfüllen. Jetzt möchte ich meinen Weg in diesem Trikot weitergehen und meine Entwicklung fortführen: Ich möchte mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Auf all das freue ich mich und werde weiter Vollgas geben", sagte Eitschberger in einer Vereinsmitteilung.

Julian Eitschberger (22) bleibt bei Hertha BSC. © Hertha BSC / City-Press

17. Juli, 10 Uhr: Hertha startet Trainingslager mit Testspiel