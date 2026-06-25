Hertha BSC: Fabian Reese kehrt schon wieder zurück
Berlin - Das geht schneller als erwartet: Der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht und doch steht schon die Rückkehr von Fabian Reese (28) fest. Am 24. August kehrt der Ex-Hertha-Kapitän mit dem VfL Wolfsburg nach Berlin-Westend zurück.
Der Grund: die erste Runde im DFB-Pokal. Wolfsburg trifft auf den Berliner Pokalsieger VSG Altglienicke.
Da der Regionalligist kein taugliches Stadion besitzt, muss der Klub ausweichen. Das Erstrundenspiel steigt daher um 18 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz - dem Stadion der Hertha-Amateure und der Frauen.
5000 Fans passen in das kleine Stadion, das auch Reese besonders gut kennt. Nur wenige Meter entfernt ist der Schenckendorffplatz. Dort, wo Reese drei Jahre lang täglich trainiert hat.
Sein Wechsel hatte für viel Wirbel und Frust gesorgt. Dass er sich - trotz andauernder Liebesbekenntnisse zu Hertha und seinem großen Traum von der Bundesliga - für Absteiger Wolfsburg und damit für einen Ligakonkurrenten entschieden hat, haben ihm viele Hertha-Fans übelgenommen.
Wenn man so will, hat der langjährige Unterschiedsspieler Hertha aber auch ein letztes Mal gerettet. Die Berliner mussten erneut ein dickes Transferplus erwirtschaften, Berichten zufolge sollen es 15 Millionen Euro sein. Allein Reese soll acht Millionen Euro gekostet haben. Durch die Reese-Millionen und den Eichhorn-Verkauf (neun Millionen Euro) ist die Alte Dame zumindest die größte (finanzielle) Sorge los.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa, Andreas Gora/dpa