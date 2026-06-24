Berliner Weg statt Neuzugänge: Das sind Herthas neue junge Wilde
Berlin - Der Trainingsstart rückt näher und noch immer hat Hertha BSC keinen einzigen Neuzugang präsentieren können. Über neue Gesichter können sich die Fans am Montag dennoch freuen. Hertha-Boss Peter Görlich (59) kündigte bereits auf der Mitgliederversammlung im April an, dass zukünftig vier Kaderplätze für Eigengewächse reserviert werden.
Die Alte Dame setzt damit den ausgerufenen Berliner Weg konsequent fort. TAG24 zeigt, wer künftig die neuen jungen Wilden sein werden.
Namen nannte Görlich zwar nicht, den ersten verriet allerdings Stefan Leitl (48) schon zuvor: den erst 17-jährigen Stürmer Niklas Hildebrandt (17). "Niklas Hildebrandt ist ein Spieler, mit dem ich in der nächsten Saison plane", so Leitl.
Zweitligaluft durfte der bullige Angreifer bereits schnuppern. Beim 1:6 in Bielefeld feierte der Nachwuchsstürmer sein Debüt und wird wohl in Zukunft noch auf sich aufmerksam machen - nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,90 Meter. Der ehemalige Cottbuser hat einen starken Torriecher, aber auch spielerische Fähigkeiten.
Die Chancen auf Einsätze sind durch den Abgang von Dawid Kownacki (29) zumindest nicht weniger geworden, zumal auch Sebastian Grönning (28) Schwierigkeiten hat, in Berlin Fuß zu fassen.
Ebenfalls in Bielefeld eingewechselt: Soufian Gouram (20). Schon im Winter-Trainingslager durfte der 20-Jährige sich zeigen, mischte auch sonst regelmäßig bei den Profis mit. Sein Kerngebiet blieb aber die U23, wo der Mittelfeldspieler zum Leistungsträger (20 Spiele/vier Tore/vier Vorlagen) wurde.
Hertha BSC: Soufian Gouram, Jelani Ndi, Niklas Hildebrandt und Selim Telib werden hochgezogen
Die Belohnung: Im Mai unterzeichnete er seinen Profivertrag. "Wir freuen uns, dass er seine Chance genutzt hat, und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (46).
Mit Selim Telib (19) bekommt Leitl in der Mittelfeldzentrale dann auch noch eine weitere Alternative. Die hat Hertha auch nötig. Mit Jeremy Dudziak (31), Diego Demme (34) und Wunderkind Kennet Eichhorn (16) sind gleich drei Sechser weg.
Die größten Hoffnungen liegen vermutlich aber auf Jelani Ndi (18). Leitl ist ein Fan des dribbelstarken Flügelspielers. Vermutlich hätte der 18-Jährige auch schon diese Saison sein Profidebüt feiern können, wenn da nicht das Pech zugeschlagen hätte. Ein Kreuzbandriss setzte den schnellen Flügelflitzer jedoch die komplette Saison außer Gefecht.
Jetzt ist die lange Leidenszeit vorbei und es ist durchaus möglich, dass Ndi schnell zum Faktor werden könnte. Mit Fabian Reese (28) ging der Unterschiedsspieler nach Wolfsburg und auch Marten Winkler (23) hat seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt.
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch