Berliner Weg statt Neuzugänge: Das sind Herthas neue junge Wilde

Berlin - Der Trainingsstart rückt näher und noch immer hat Hertha BSC keinen einzigen Neuzugang präsentieren können. Über neue Gesichter können sich die Fans am Montag dennoch freuen. Hertha-Boss Peter Görlich (59) kündigte bereits auf der Mitgliederversammlung im April an, dass zukünftig vier Kaderplätze für Eigengewächse reserviert werden.

Stürmer Niklas Hildebrandt (17) gab bei der Bielefeld-Klatsche sein Profidebüt. © IMAGO / Matthias Koch

Die Alte Dame setzt damit den ausgerufenen Berliner Weg konsequent fort. TAG24 zeigt, wer künftig die neuen jungen Wilden sein werden.

Namen nannte Görlich zwar nicht, den ersten verriet allerdings Stefan Leitl (48) schon zuvor: den erst 17-jährigen Stürmer Niklas Hildebrandt (17). "Niklas Hildebrandt ist ein Spieler, mit dem ich in der nächsten Saison plane", so Leitl.

Zweitligaluft durfte der bullige Angreifer bereits schnuppern. Beim 1:6 in Bielefeld feierte der Nachwuchsstürmer sein Debüt und wird wohl in Zukunft noch auf sich aufmerksam machen - nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,90 Meter. Der ehemalige Cottbuser hat einen starken Torriecher, aber auch spielerische Fähigkeiten.

Die Chancen auf Einsätze sind durch den Abgang von Dawid Kownacki (29) zumindest nicht weniger geworden, zumal auch Sebastian Grönning (28) Schwierigkeiten hat, in Berlin Fuß zu fassen.

Ebenfalls in Bielefeld eingewechselt: Soufian Gouram (20). Schon im Winter-Trainingslager durfte der 20-Jährige sich zeigen, mischte auch sonst regelmäßig bei den Profis mit. Sein Kerngebiet blieb aber die U23, wo der Mittelfeldspieler zum Leistungsträger (20 Spiele/vier Tore/vier Vorlagen) wurde.