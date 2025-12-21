Hertha glaubt noch an den Aufstieg und braucht jetzt eine Super-Rückrunde

Berlin - Mund abputzen, weiter machen! Bei Hertha BSC ist auch nach dem enttäuschenden Hinrundenfinale der Glaube an die Rückkehr in die Bundesliga groß.

Paul Seguin (30) traf erstmals für Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa

"Wir können diese Wut, die wir jetzt verspüren ruhig mitnehmen in die Pause und dann im neuen Jahr in positive Energie umwandeln", sagte Tjark Ernst (22). "Die Messe ist bei Weitem noch nicht gelesen."

Grund zum Frust gab es dennoch genug: Zum einen über die zweifelhafte Rote Karte gegen Toni Leistner (35) und den daraus resultierenden Last-Minute-Ausgleich von Bielefeld. Das unnötige 3:3 nach einer starken Halbzeit in Fürth tut da gleich doppelt weh.

Generell hat Hertha ausgerechnet gegen die vermeintlichen Schwächeren zuletzt zu viel Punkte liegen gelassen. Statt neun möglicher Punkte wurden es am Ende nur zwei. Auch die erhofften 30 Zähler wurden verfehlt.

Auffällig: Statt hängender Köpfe ist der Glaube ungebrochen. "Ich glaube, am Ende wird uns so ein Rückschlag stärker machen", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. Auch Paul Seguin (30) bleibt optimistisch: "Wir funktionieren als Einheit, sind immer kompakt, haben gute Abstände. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind."