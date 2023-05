Hertha BSC glaubt weiter an das Wunder: "Erstmal Wein und Zigarre"

Nach dem überlebenswichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart haben die Hertha-Kicker neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. © Soeren Stache/dpa

"War heute ein schöner Arbeitssieg", stellte Trainer Pal Dardai (47) demzufolge nach dem Schlusspfiff am Sky-Mikrofon auch sichtlich erleichtert und zufrieden fest.

Besonders in der ersten Halbzeit zeigte seine Mannschaft eine gute kämpferische Leistung und ging nach einer Ecke durch den Ex-Stuttgarter Marc Oliver Kempf (28) in Führung.

Außerdem bewies die Dardai-Truppe eine gute Moral und ließ sich auch von Serhou Guirassys (27) Ausgleichstreffer nicht schocken. Allerdings benötigten die Berliner eine weitere Standardsituation, um in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut in Führung zu gehen.

Winterneuzugang Florian Niederlechner (32) grätschte einen Freistoß von Dodi Lukebakio ins Tor und markierte seinen Premierentreffer im Hertha-Dress.

Der Rest war Kampf pur. "In der zweiten Halbzeit haben wir gut gefightet", konstatierte Dardai und so retteten die Blau-Weißen den Sieg am Ende über die Ziellinie. Lediglich die schlecht ausgespielten Konter bemängelte der Chefcoach.