Hertha BSC mit Last-Minute-Sieg bei Hitzeschlacht gegen zehn Regensburger

Berlin - Hertha BSC hat durch zwei Last-Minute-Tore die Hitzeschlacht gegen Jahn Regensburg mit 2:0 für sich entschieden und den ersten Dreier in der 2. Bundesliga eingefahren.

"Fluppe" wurde am Freitag offiziell von den Berlinern verabschiedet und als Neuzugang der TSG 1899 Hoffenheim vorgestellt. Seinen Platz im Sturmzentrum nahm zunächst Luca Schuler ein.

In Spiel eins nach dem Abgang von Haris Tabakovic drehte sich eigentlich alles nur um eine Frage: Wer ersetzt den Top-Stürmer gegen den Aufsteiger?

Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nach einem Platzverweis bereits in Unterzahl. Gebhardt sollte auch sechs Zeigerumdrehungen später noch einmal im unrühmlichen Mittelpunkt stehen, als er den satten Schuss von Florian Niederlechner nur ins eigene Tor abklatschen konnte.

Florian Niederlechner (M.) hat mit einem satten Schuss in der Nachspielzeit den Sieg für Hertha BSC perfekt gemacht. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa, Andreas Gora/dpa

Der Neuzugang hatte nach vier Minuten in einer druckvollen Anfangsphase der Hausherren auch gleich die erste Großchance auf dem Fuß, ballerte die Kugel aber frei stehend aus rund elf Metern über den Kasten.

In der Folge kam der Jahn zwar besser ins Spiel, die Alte Dame blieb aber das bessere Team. Nach 21 Minuten hätten die Berliner, die zu Ehren der am Mittwoch verstorbenen Hertha-Legende Hans Weiner (†73) mit Trauerflor aufliefen, allerdings beinahe die eiskalte Dusche kassiert, aber die Gäste ließen einen sehr aussichtsreichen Konter durch Dominik Kother liegen.

Bis auf einen sehr ambitionierten Distanzschuss von Regensburgs Christian Kühlwetter gab es bis zur Pause keine weiteren Chancen.

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel in der Hitze des Olympiastadions nur sehr schleppend. Und dann gab es wie aus dem Nichts die Rote Karte für Jahns Mansour Ouro-Tagba, der im Mittelfeld eher unglücklich als absichtlich dem am Boden liegenden Niederlechner aufs Bein trat. Schiedsrichter Richard Hempel zögerte zwar kurz, stellte den Offensivmann nach 76 Minuten dann aber doch vom Platz.

Am Ende gab es dann noch die Last-Minute-Auftritte von Maza und Niederlechner, die Hertha BSC den ersten Ligasieg unter dem neuen Coach Cristian Fiél einbrachten.