Hertha BSC mit ernsten Personalsorgen vor Ost-Kracher gegen Magdeburg

Berlin - Verletzungspech hält an: Pal Dardai (47) muss bei Hertha BSC wieder einmal zaubern, denn bei der Alten Dame herrscht weiterhin Personalnot.

Der 29-Jährige hatte mit seinem Doppelpack maßgeblichen Anteil am Sieg gegen das Kleeblatt, knickte nach seinem zweiten Kopfballtor jedoch bei der Landung um und musste ausgewechselt werden.

Hertha-Kapitän Leistner kehrt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im anstehenden Ost-Gipfel gegen den 1. FC Magdeburg zwar zurück, allerdings fällt jetzt mit Marc Oliver Kempf (29) ein weiterer wichtiger Leistungsträger vorerst mit einer Bänderverletzung aus.

Top-Torjäger Haris Tabakovic (29) steht Hertha BSC zurzeit aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. © Andreas Gora/dpa

Ähnlich prekär sieht die Lage im Angriff der Blau-Weißen aus. Fabian Reese (26) scheint nach seiner hartnäckigen Corona-Infektion zwar wieder Kraft für 90 Minuten zu haben, doch der Hertha gehen die Abnehmer im Sturmzentrum aus.

Top-Torjäger Haris Tabakovic (29) plagt sich zurzeit mit einer Knieverletzung herum. Seine Rückkehr auf den grünen Rasen ist momentan nicht absehbar. Beim Trainingsauftakt am Montag fehlte er.

Gleiches galt für Sturmpartner Smail Prevljak (28), der wie Gechter von einem Magen-Darm-Infekt dahingerafft wurde. Auch sein Einsatz gegen die Magdeburger ist fraglich.

Zu allem Überfluss hat sich dann auch noch der doch eigentlich so erfahrene Florian Niederlechner (33) in der Nachspielzeit eine selten dämliche Gelb-Rote Karte in Fürth eingehandelt und fällt damit ebenfalls für den Ost-Kracher aus.

Immerhin konnte Ibrahim Maza (18) am Sonntag im Sportpark Ronhof sein Comeback nach einer Meniskusverletzung feiern. Dardai muss für sein Personalpuzzle am Freitag also erneut die richtigen Teile finden.