Hertha BSC mit Top-Serie unter Stefan Leitl: Trainerwechsel zu spät?

Was wäre für die Alte Dame also vielleicht möglich gewesen, wenn man es Union Berlin gleichgetan und den Trainer bereits in der Winterpause ausgewechselt hätte?

Seitdem Stefan Leitl (47) die Richtung an der Seitenlinie vorgibt, hat sich Hertha BSC deutlich verbessert gezeigt. © Soeren Stache/dpa

Zumal sich an der Spitze ein echtes Elefantenrennen entwickelt hat, sodass man in der Lage gewesen wäre, mit einer solchen Serie viel Boden gutzumachen. Noch immer können die Mannschaften bis einschließlich Platz neun auf den Aufstieg oder zumindest die Relegation hoffen.

Und Leitl war bereits im vergangenen Sommer als Coach der Blau-Weißen im Gespräch. Schließlich hatte er die SpVgg Greuther Fürth in der Saison 2020/21 in die Bundesliga geführt - also genau das, was der Hauptstadtklub eigentlich auch erreichen wollte.

Für Hertha ist dieser Zug aber spätestens nach einem katastrophalen Start in die Rückrunde abgefahren. Allerdings macht das derzeitige Formhoch Hoffnung für die nächste Saison und mit Michaël Cuisance (25) konnte mit einem der Leistungsträger bereits der Vertrag verlängert werden. Ein deutliches Zeichen, mit dem auch Fabian Reese (27) von einem Verbleib überzeugt werden soll.

Apropos Reese: An dieser Stelle muss wenigstens eine Lanze für Fiél gebrochen werden, denn der musste beinahe die ganze Zeit auf den Flügelflitzer verzichten, der auch nach seinem Comeback noch etwas Zeit benötigte, um an die Form vergangener Tage anzuknüpfen.

Unter Leitl ist der 27-Jährige förmlich explodiert und hat neun seiner zehn Saisontore geschossen. Reese kennt den neuen Übungsleiter bereits aus Fürther Zeiten - ein weiterer Grund für ihn zu bleiben?