Entscheidung gefallen! Hertha BSC schmeißt Trainer Cristian Fiél raus

Cristian Fiél (44, v.) am Samstagabend bei seinem letzten Spiel als Trainer von Hertha BSC. Die Alte Dame unterlag Fortuna Düsseldorf unglücklich mit 1:2. © Roland Weihrauch/dpa

"Fiélo hat die Mannschaft in den vergangenen Monaten durch eine herausfordernde Phase geführt. Trotz seines hohen Engagements und seiner Leidenschaft für den Verein und die Mannschaft haben wir in den vergangenen Wochen leider nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns gewünscht haben", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber (44). "Wir danken Fiélo für seine harte Arbeit und seinen Einsatz für Hertha BSC. Es war keine leichte Entscheidung."

Laut Informationen von Sky steht der Nachfolger bereits fest: Stefan Leitl (47) soll übernehmen. Hertha wolle sich später über die Nachfolge äußern.

Der Coach steht allerdings noch bei Hannover 96 unter Vertrag, die Gespräche sollen sich aber auf der Zielgeraden befinden.

Die Bosse sollen Fiél noch in der Nacht über sein Aus informiert haben. Nach vier Niederlagen in Serie reagierte der Klub damit auf die Talfahrt in der Tabelle. In einer extrem engen 2. Bundesliga hatte die Alte Dame noch bis Mitte November mit den Spitzenteams mitgehalten, betrug der Abstand auf die Aufstiegsränge nur vier Punkte.

Allerdings startete die Negativserie bereits mit der 0:1-Heimniederlage am 2. November gegen den 1. FC Köln und der 1:3-Niederlage am 9. November beim SV Darmstadt 98. Aus den seit Anfang November vergangenen zwölf Partien sammelte die Hertha nur zwei Siege, kassierte acht Niederlagen und spielte zweimal Unentschieden.

Dass der Hauptstadtklub im Sommer Fiel vom 1. FC Nürnberg für eine geschätzte Ablöse von 400.000 Euro abgekauft hatte, sorgte für Aufsehen.

Sportdirektor Benjamin Weber (44) hatte immer betont, dass der Deutsch-Spanier der absolute Wunschkandidat gewesen sei, der seine Spielphilosophie in Berlin durchsetzen sollte.