Hertha BSC mit voller Fan-Power nach Wolfsburg: Berliner Kovac das Zünglein an der Waage?

Berlin - Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Dieses Motto sollten sich die Spieler von Hertha BSC mindestens genauso zu Herzen nehmen, wie ihre treuen Fans.

Die Karten für das Auswärtsspiel von Hertha BSC in Wolfsburg waren innerhalb von wenigen Minuten restlos ausverkauft. © Soeren Stache/dpa

Denn wenn es am letzten Spieltag in der Bundesliga zum Showdown beim VfL Wolfsburg kommt, können sich die Hauptstadt-Kicker auf einen ausverkauften Gästeblock in der Volkswagen Arena freuen.

Wie die Blau-Weißen auf der vereinseigenen Homepage mitteilten, waren die Tickets für das Duell mit den Wölfen binnen weniger Minuten nach dem Verkaufsstart vergriffen.

Die Arena in Wolfsburg fasst 30.000 Zuschauer. Von den verfügbaren Karten werden zehn Prozent für Gästefans zur Verfügung gestellt, sodass mindestens 3000 Schlachtenbummler die kurze Auswärtsreise mit ihren Lieblingen antreten werden.

Ob sie ihrem Verein dann quasi nur noch das letzte Geleit geben, bevor der bittere Gang ins Unterhaus ansteht oder ob am 34. Spieltag doch noch Hoffnung auf den Klassenerhalt besteht, werden die kommenden drei Partien zeigen, aus denen im Prinzip neun oder zumindest sieben Punkte geholt werden müssten.

Der Grundstein kann und muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im heimischen Olympiastadion gelegt werden, wenn die Berliner im ersten direkten Abstiegsduell auf den VfB Stuttgart treffen.