Hertha BSC muss zwei Spiele auf Josip Brekalo verzichten

Berlin - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat am Dienstagabend die Sperre für Josip Brekalo (27) bekannt gegeben.

Herthas Josip Brekalo (27, M.) hat im Spiel gegen Dynamo Dresden die Rote Karte gesehen. © Sebastian Kahnert/dpa

Demnach muss Hertha BSC für zwei Spiele auf seinen Spielmacher verzichten, der gerade immer besser in Form gekommen war und mit seiner guten Leistung maßgeblich zum bislang starken Endspurt der Alten Dame beigetragen hat.

Damit wird der Kroate am Samstag (13 Uhr/Sky) das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern von der Tribüne im Olympiastadion aus verfolgen müssen und steht auch nicht für die schwere Auswärtsfahrt zur akut abstiegsbedrohten Eintracht Braunschweig am 19. April (13.30 Uhr/Sky) zur Verfügung.

Brekalo hatte im skandalträchtigen Duell mit Dynamo Dresden die Rote Karte von Schiedsrichter Sven Jablonski (35) gesehen, nachdem er seinen Gegenspieler Robert Wagner (22) in der 66. Minute im Zweikampf um den Ball mit offener Sohle am Schienbein erwischt hatte.

Das DFB-Gericht begründete die Sperre mit rohem Spiel. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der 27-Jährige legte in den vergangenen sechs Spielen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Vorlagen) für die Blau-Weißen auf. Sein Ausfall ist damit sicherlich schmerzhaft.