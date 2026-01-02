Hertha BSC: Wieder Sorge um Demme! Verpasst er jetzt das Trainingslager?

Berlin - Hertha BSC hat am Freitag bei winterlichen Verhältnissen planmäßig wieder das Training aufgenommen, allerdings waren nicht alle Mann mit an Bord.

Diego Demme (34) konnte am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren. © Soeren Stache/dpa

Als die Einheit gegen 14 Uhr auf dem Schenckendorffplatz begann, fehlte ausgerechnet Diego Demme (34), der sich nach längerer Leidenszeit zum Ende der Hinrunde gerade erst in den Kader zurückgekämpft hatte, beim Mannschaftstraining.

Der Routinier absolvierte individuelle Einheiten, hieß es von Vereinsseite. Mehrere Medien berichteten jedoch, dass der 34-Jährige erneut über Schwindel geklagt haben soll.

Verpasst der Mittelfeldmotor jetzt auch das Trainingslager, zu dem die Berliner am Samstag in Richtung Portugal aufbrechen werden?

Demme hat nicht zum ersten Mal mit Kopfbeschwerden zu kämpfen und jedes Mal fiel er im Anschluss für längere Zeit aus - die Zeichen für den Algarve-Trip stehen also denkbar schlecht.