Hertha BSC: Wieder Sorge um Demme! Verpasst er jetzt das Trainingslager?
Berlin - Hertha BSC hat am Freitag bei winterlichen Verhältnissen planmäßig wieder das Training aufgenommen, allerdings waren nicht alle Mann mit an Bord.
Als die Einheit gegen 14 Uhr auf dem Schenckendorffplatz begann, fehlte ausgerechnet Diego Demme (34), der sich nach längerer Leidenszeit zum Ende der Hinrunde gerade erst in den Kader zurückgekämpft hatte, beim Mannschaftstraining.
Der Routinier absolvierte individuelle Einheiten, hieß es von Vereinsseite. Mehrere Medien berichteten jedoch, dass der 34-Jährige erneut über Schwindel geklagt haben soll.
Verpasst der Mittelfeldmotor jetzt auch das Trainingslager, zu dem die Berliner am Samstag in Richtung Portugal aufbrechen werden?
Demme hat nicht zum ersten Mal mit Kopfbeschwerden zu kämpfen und jedes Mal fiel er im Anschluss für längere Zeit aus - die Zeichen für den Algarve-Trip stehen also denkbar schlecht.
Diego Demme immer wieder von Kopfbeschwerden zurückgeworfen
In der vergangenen Saison kassierte der Deutsch-Italiener im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen Schlag unters Kinn, klagte anschließend unter anderem über Schwindelgefühl und fiel wochenlang aus.
Anfang 2025 musste der Defensivspezialist erneut nach einer Gehirnerschütterung gut drei Wochen lang passen und sich dann langsam wieder zurück arbeiten.
Zu Beginn der Hinrunde verpasste der Rechtsfuß acht Partien - erneut aufgrund einer Kopfverletzung.
Zuletzt stand Diego Demme wieder regelmäßig im Kader, war dabei viermal für die Startelf nominiert - jetzt also der nächste Rückschlag.
Immerhin kann Coach Stefan Leitl (48) wieder auf die Rekonvaleszenten Leon Jensen (28) und endlich auch John Anthony Brooks (32) zurückgreifen. Das Duo soll auf jeden Fall den Flieger gen Süden besteigen.
