Hertha BSC: Sechs Wünsche für das neue Jahr!

Berlin - Es war mehr drin! Obwohl Hertha BSC zu keinem Zeitpunkt der Saison ins Aufstiegsrennen eingriff, herrschte dennoch dieses Gefühl einer Saison der verpassten Chancen. In der aktuellen Spielzeit aber wollten die Berliner dann endlich angreifen - mit einem neuen Trainer und mutiger offensiver neuer Spielweise inklusive. Ein halbes Jahr später herrscht: Ernüchterung.

Derry Scherhant (22, M.) ist gemeinsam mit Florian Niederlechner erfolgreichster Torjäger. © Andreas Gora/dpa

Die Blau-Weißen beenden die Hinrunde auf Platz zwölf. Sportdirektor Benjamin Weber (44) kritisiert: "22 Punkte in 17 Spielen ist zu wenig für unsere Ansprüche. Damit sind wir null Komma null zufrieden."

Am Trainerstuhl wird zwar nicht gerüttelt, zu verbessern gibt es für Cristian Fiél (44) aber einiges. TAG24 hat für 2025 sechs Wünsche - für ein besseres Hertha-Jahr!

Mehr Torgefahr

Die neue Spielweise macht sich zwar weniger in Punkten, dafür aber in Zahlen bemerkbar. Die Blau-Weißen verzeichnen zwar den zweitmeisten Ballbesitz der 2. Liga, sind in Sachen Torgefahr aber im unteren Drittel. Kurzum: Hertha betreibt hohen Aufwand, ist aber zu ungefährlich. Es braucht mehr Torgefahr!

Neuer Knipser

Vielleicht kann ein neuer Stürmer Abhilfe schaffen. Den Abgang von Torschützen-König Haris Tabakovic (30) hat die Alte Dame nicht verkraftet. Erfolgreichster Torschütze ist Florian Niederlechner (34) mit fünf Treffern, dahinter kommen Luca Schuler mit drei und Smail Prevljak mit lediglich einem Tor.