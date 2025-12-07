Hertha BSC setzt wichtiges Zeichen, aber verpennt Rekord gegen Magdeburg

Berlin - Hertha BSC hat bei der 0:2 (0:0)-Pleite gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag nicht nur den Sprung auf Platz drei, sondern auch den achten Sieg in Folge und die Einstellung des Klubrekords verpasst, der seit 1981 besteht.

Hertha BSC hat vor dem Spiel ein wichtiges Zeichen gegen Einsamkeit im Alter gesetzt. © IMAGO / Matthias Koch

Das Spiel im Berliner Olympiastadion begann mit einem Novum, denn die Spieler haben diesmal nicht mit den üblichen Einlaufkindern den neuen Hybrid-Rasen betreten, sondern mit Senioren an ihrer Hand. Mit dieser Aktion will die Alte Dame ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter setzen.

Und dann ging es auch gleich munter los, denn die Hausherren hätten eigentlich bereits nach zwei Minuten in Führung gehen können, oder wohl eher müssen, wenn Fabian Reese die Kugel richtig getroffen hätte.

So blieb dem Tabellenletzten aus Magdeburg ein früher Rückstand erspart und es entwickelte sich ein chancenarmes Duell mit leichten Vorteilen für die Gäste.

Mitte des ersten Durchgangs übernahmen die Blau-Weißen zunehmend die Kontrolle, nachdem die Magdeburger in der Spitze mehr als 70 Prozent Ballbesitz verbuchen konnten. Bis zur Pause blieb es aber ein müder Sonntagskick.

Das ist allerdings auch kein Wunder, denn beide Mannschaften erzielten den Großteil ihrer Treffer in der bisherigen Saison vornehmlich in der zweiten Hälfte, sodass noch Hoffnung für die 45.653 Fans im weiten Rund bestand.