Hertha BSC: So sieht das neue Trikot aus

Berlin - Bei der Medienrunde am Montag zum Trainingsauftakt wollte und konnte Hertha-Boss Peter Görlich (59) noch nichts dazu sagen, nur zwei Tage später lüftete Hertha BSC dann selbst das Geheimnis: Das neue Trikot ist da!

Da hängt es: Das neue Heimtrikot von Hertha BSC ist da. © Hertha BSC

Die Berliner setzen in der neuen Saison erneut auf eine schlichte Spielkleidung. Die traditionellen blau-weißen Längsstreifen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Kombiniert wird das Heimtrikot mit blauen Shorts und blauen Stutzen (alternativ auch in Weiß).

Es ist das erste Trikot mit dem neuen Sponsor "Sparda-Bank Berlin". Die Befürchtung, dass der Hauptsponsor das Trikot verunstalte, bestätigte sich somit nicht. Ein spezieller Hingucker ist dabei natürlich der Schriftzug "Alte Dame" im Nacken.

Das Besondere: Auch Fans haben bei dem Trikot ihre Finger im Spiel. Der Verein ließ ihre Wünsche anhand eines gemeinsam ausgearbeiteten Trikotmanifests einfließen. "Es ist ein Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit", heißt es vom Hauptstadtklub.

Das gute Stück, das auch die Frauen und der Nachwuchs tragen werden, ist ab sofort online erhältlich und seit Donnerstag auch in den Fanshops.