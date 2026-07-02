Hertha BSC: So sieht das neue Trikot aus

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Hertha BSC hat das Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Es ist das erste mit dem neuen Hauptsponsor Sparda-Bank Berlin.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Bei der Medienrunde am Montag zum Trainingsauftakt wollte und konnte Hertha-Boss Peter Görlich (59) noch nichts dazu sagen, nur zwei Tage später lüftete Hertha BSC dann selbst das Geheimnis: Das neue Trikot ist da!

Da hängt es: Das neue Heimtrikot von Hertha BSC ist da.
Da hängt es: Das neue Heimtrikot von Hertha BSC ist da.  © Hertha BSC

Die Berliner setzen in der neuen Saison erneut auf eine schlichte Spielkleidung. Die traditionellen blau-weißen Längsstreifen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Kombiniert wird das Heimtrikot mit blauen Shorts und blauen Stutzen (alternativ auch in Weiß).

Es ist das erste Trikot mit dem neuen Sponsor "Sparda-Bank Berlin". Die Befürchtung, dass der Hauptsponsor das Trikot verunstalte, bestätigte sich somit nicht. Ein spezieller Hingucker ist dabei natürlich der Schriftzug "Alte Dame" im Nacken.

Das Besondere: Auch Fans haben bei dem Trikot ihre Finger im Spiel. Der Verein ließ ihre Wünsche anhand eines gemeinsam ausgearbeiteten Trikotmanifests einfließen. "Es ist ein Aufruf zum Zusammenhalt und ein Ausdruck kollektiver Zugehörigkeit", heißt es vom Hauptstadtklub.

Hertha BSC: Trainingsauftakt ohne Neuzugänge, aber mit vielen Fragezeichen
Hertha BSC Hertha BSC: Trainingsauftakt ohne Neuzugänge, aber mit vielen Fragezeichen

Das gute Stück, das auch die Frauen und der Nachwuchs tragen werden, ist ab sofort online erhältlich und seit Donnerstag auch in den Fanshops.

Hertha-Star Marten Winkler (23, l.) wird am Freitag fleißig Autogramme schreiben, Kennet Eichhorn (16) spielt nun in Leverkusen.
Hertha-Star Marten Winkler (23, l.) wird am Freitag fleißig Autogramme schreiben, Kennet Eichhorn (16) spielt nun in Leverkusen.  © Andreas Gora/dpa

Am Freitag gibt es zudem noch eine besondere Aktion: Im KaDeWe wird die gesamte Mannschaft für Autogramme und Fotos anwesend sein. Das Trikot kann man auch da erhalten - für insgesamt 100 Euro.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa, Hertha BSC

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