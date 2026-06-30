Hertha BSC: Was Leitl über den Reese-Wechsel sagt

Berlin - Sein Abgang erhitzte die Gemüter mal so richtig: Den Traum von der Bundesliga will sich Fabian Reese (28) trotz Liebesbekenntnisse zu Hertha BSC und vor allem der Stadt Berlin künftig in Wolfsburg erfüllen.

Stefan Leitl (48) hat Verständnis für den Wechsel von seinem Kapitän Fabian Reese (28, l.) © Andreas Gora/dpa

Ein Wechsel, der vor allem bei den Hertha-Fans für viel Frust gesorgt hat und dessen Erklärung ("Die Werte von VW als Konzern haben mich überzeugt") es nicht gerade besser gemacht haben.

Sein Ex-Trainer Stefan Leitl (48) hat da schon mehr Verständnis und verteidigt seinen ehemaligen Kapitän. "Es war natürlich schwer, weil Fabi und ich seit unserer ersten Zusammenarbeit in Fürth eine ganz enge und intensive Beziehung pflegen", so Leitl in einer Medienrunde nach dem Trainingsauftakt. "Der Kapitän ist leider nicht mehr da ist - ein absoluter Leader und Führungsspieler für uns. Auf der anderen Seite sollten wir auch alle den Weg, den Fabi jetzt gegangen ist, respektieren."

Hätte sich Reese seinen Traum von der Bundesliga mit einem entsprechenden Wechsel erfüllt, wären die Reaktion der enttäuschten Fans vermutlich weniger heftig ausgefallen. Dass es aber ein Ligakonkurrent mit besseren finanziellen Möglichkeiten geworden ist, können die meisten nicht verstehen.

"Es waren viele Gespräche, und sie waren sehr emotional. Es war für beide Seiten nicht leicht", so der Übungsleiter.

In seinen drei Jahren Berlin stieg Reese schnell zum Publikumsliebling und absoluten Unterschiedsspieler auf. Gerade im ersten Jahr trumpfte der Flügelflitzer groß auf. Im zweiten Jahr kam er dann nach schwerer Verletzung stark zurück (elf Tore in der Rückrunde) und war auch in der vergangenen Saison wieder DER Unterschiedsspieler.