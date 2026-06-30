Hertha deutet weitere Abgänge an: Geht auch er?

Berlin - Elf Spieler weg, aber noch kein einziger Neuzugang. Mit einer veränderten Mannschaft hat Hertha BSC am Montag das Training wieder aufgenommen. Die Berliner stellen sich neu auf.

Tjark Ernst (23, 2.v.r.) könnte Hertha dieses Transferfenster wohl noch verlassen. Marten Winkler (23, 3.v.l.) hat seinen Wechselwunsch bereits geäußert. © Andreas Gora/dpa

Bei den Fans hingegen wächst die Sorge. Sie warten sehnsüchtig auf den ersten Neuzugang. Den wird es auch geben, nur eben nicht sofort.

"Es ist nicht so, dass wir da hektisch werden und obwohl wir verstehen, dass das von außen anders bewertet wird, wissen wir, wann etwas passieren könnte", sagte Hertha-Boss Peter Görlich (59). "Hertha ist ein großer Verein, aber Hertha ist ein Verein, der einfach auch andere finanzielle Rahmenbedingungen hat als der Rest. Also müssen wir da vernünftig im Sinne des Vereins agieren und das machen wir."

Mit Unterschiedsspieler Fabian Reese (28), Wunderkind Kennet Eichhorn (16) und Michaël Cuisance (26) hat der Hauptstadtklub zuletzt viel Qualität verloren. Eine komplette Mannschaft hat die Alte Dame bereits verlassen.

"Hertha hat nun mal eine relativ große Aufgabe vor der Brust. Wir wollen nachhaltige Strukturen aufbauen. Deshalb müssen wir uns diesen Diskussionen stellen. Es ist nicht mehr so, wie es vielleicht angeblich mal gewesen ist. Wir wollen nachhaltige Strukturen aufbauen und dann wird es auch Wechsel in einer Kaderzusammensetzung geben."

Heißt: Bei den elf Abgängen wird es vermutlich nicht bleiben. Heißester Abgangskandidat derzeit: Keeper Tjark Ernst (23).