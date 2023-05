"Flanke - Tor": Hertha BSC spielt wie ein Absteiger! "Ein absolutes Scheißgefühl"

Berlin/Köln - War's das schon mit der 1. Bundesliga ? Hertha BSC hat sich am Freitagabend bei der 2:5-Klatsche gegen den 1. FC Köln wie ein Absteiger präsentiert und verdankt es nur Keeper Oliver Christensen (24) und dem Alu-Pech der Gastgeber, dass die Pleite nicht noch wesentlich höher ausgefallen ist.

Dardais Wunsch sollte schnell in Erfüllung gehen, denn Ex-Hertha-Kicker Davie Selke (28) traf bereits nach acht Minuten per Kopf zur Führung der Kölner.

Trotz der miserablen Leistung stellte sich der Hertha-Coach nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon vor sein Team: "Es war mein Fehler, dass wir uns die letzte Woche mit offensiven Sachen beschäftigt haben. Defensiv war das heute gar nichts!"

Der Däne mache einen guten Eindruck und zeige eine gute Form, nachdem er anfangs unsicher gewirkt habe, lobte Pal Dardai (47) seinen Goalie, der unter der Woche mit einem Sommer-Abgang in Verbindung gebracht wurde.

Marco Richter (25) sitzt nach dem Abpfiff enttäuscht und niedergeschlagen auf dem Rasen des RheinEnergieStadions. © Federico Gambarini/dpa

Und eine Zeit lang sah es so aus, als sollte der ungarische Nostradamus schleunigst Lotto spielen, denn seine Mannschaft drehte das Spiel tatsächlich innerhalb von 15 Minuten (18. und 33.) nach Treffern von Lucas Tousart (26) und Stevan Jovetic (33).

Doch das war nur ein Strohfeuer, denn die Hausherren schlugen ihrerseits kurz vor der Pause noch einmal zurück und rissen das Spiel mit einem Doppelschlag von Timo Hübers (26) und Ellyes Skhiri (28) binnen vier Minuten (39. und 43.) erneut an sich.

"Der Knackpunkt" der Partie, wie Florian Niederlechner (32) nach dem Schlusspfiff feststellte. "Eine Katastrophe. Ein gebrauchter Tag heute, verdient verloren. Ein absolutes Scheißgefühl", machte der Stürmer keinen Hehl aus seinem Gemütszustand.



Mit 2:3 ging es in die Kabine, doch ein erneutes Aufbäumen war in der zweiten Hälfte nicht zu sehen "obwohl wir uns echt viel vorgenommen haben", da "hat uns Köln überrannt", so Niederlechner.

Und doch hatte Joker Jessic Ngankam (22) nach 63 Zeigerumdrehungen den Ausgleich auf dem Fuß, brachte die Kugel nach einem Schnitzer von "Effzeh"-Kapitän Jonas Hector (32) aus kurzer Distanz aber nicht im Netz der Kölner unter.