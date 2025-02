Hertha BSC will Revanche gegen Elversberg: Leitl setzt auf Emotionen

Berlin - Nach fünf sieglosen Spielen will Hertha BSC mit einer Revanche für die 1:4-Hinrunden-Schmach gegen die SV Elversberg wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren.

Die herbe 1:4-Klatsche aus dem Hinspiel soll den Hertha-Kickern als Ansporn dienen. © Soeren Stache/dpa

"Ich werde dieses Spiel noch emotional in den Vordergrund stellen, weil wir da noch etwas gutzumachen haben", sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl (47) vor der Auswärtspartie im Stadion an der Kaiserlinde am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Der vermeintlich kleine Verein aus dem Saarland liegt in der 2. Bundesliga mit 36 Zählern in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen und steht da, wo die Berliner eigentlich stehen wollten.

"Wir haben 26 Punkte, da brauchen wir nicht vom Aufstieg zu sprechen. Wir brauchen Punkte, um die Saison bestmöglich abzuschließen", sagte Leitl.

In Elversberg muss der Nachfolger von Cristian Fiél (44) neben den Langzeitverletzten John Anthony Brooks (32), der laut "Bild" in dieser Saison nicht mehr zurückkehren wird, Jeremy Dudziak (29), Bilal Hussein (24) und Kevin Sessa (24) auch auf Marten Winkler (22) verzichten. Er laboriert an einem Magen-Darm-Virus.