Hertha BSC wird Transfer-Flop Myziane Maolida los

Myziane Maolida (25) hat eine neue sportliche Heimat in Saudi-Arabien gefunden. © Soeren Stache/dpa

Nach zuletzt zwei Leihen zu Stade Reims und Hibernian Edinburgh wechselt der Franzose jetzt nach Saudi-Arabien und heuert fest bei Al-Kholood in der Professional League an, wie die Berliner am Freitagmorgen mitteilten.

"Für Myz hat sich nach einem starken Halbjahr in Schottland eine neue Herausforderung und gleichzeitig eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung aufgetan. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (44) den Transfer.

Nähere Angaben zu den Wechselmodalitäten machte der Hauptstadtklub nicht.

Maolida heuerte Ende August 2021 am Deadline Day bei der Alten Dame an, konnte sich jedoch nie richtig durchsetzen und absolvierte lediglich 22 Pflichtspiele für die Hertha.