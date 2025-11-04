Hertha BSC: Zeefuik trainiert wieder, das ist der Stand bei Gechter

Berlin - Vorsichtiges Aufatmen bei Hertha BSC : Die Berliner können weiter auf einen Einsatz von Linus Gechter (21) hoffen. Der 21-Jährige fehlte zwar am Dienstag beim öffentlichen Training, kann aber wieder individuell trainieren.

Die Berliner um Trainer Stefan Leitl hoffen weiter auf einen Einsatz von Linus Gechter (21) gegen Kaiserslautern. © Andreas Gora/dpa

Herthas Rechtsverteidiger setzte sich beim Heimsieg gegen Dynamo Dresden nach gut einer halben Stunde auf den Rasen, fasste sich an den Oberschenkel und zeigte schon vor der Behandlung an: Es geht nicht mehr weiter.

Humpelnd verließ Gechter den Platz. "Fakt ist, dass ich auf den Jungen nicht verzichten möchte", sagte Stefan Leitl (48) noch nach dem 2:0 über Dynamo. Jetzt könnte sich sein Wunsch womöglich erfüllen.

Gechter ist unter Leitl eine feste Größe. Erst in der Abwehr und neuerdings als Rechtsverteidiger. Kriegen die Berliner das Eigengewächs bis zum Abschlusstraining am Freitag fit, ist er auch am Samstagabend in Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sky/RTL) dabei.

Für Deyovaisio Zeefuik (27) dürfte ein Einsatz trotz guter Nachrichten noch zu früh kommen. Herthas Vorzeigekämpfer trainierte zwar auch nur individuell, kehrte aber immerhin nach einem Monat Zwangspause wieder auf den Rasen zurück.