Hertha-Frust: Dieses Talent will schon im Winter weg

Berlin - Frust-Weihnachten in Westend! Bei Hertha BSC ist nach dem Lastminute-Remis gegen Arminia Bielefeld Ernüchterung eingekehrt. Aus den jüngsten drei Spielen holte die Alte Dame nur zwei Punkte - und das gegen den Tabellenletzten, den Sechzehnten und einen Drittliga-Aufsteiger. Zu wenig, um im Aufstiegsrennen richtig mitzumischen.

Julian Eitschberger (21, 4.v.l.) will Hertha schon im Winter verlassen. © Ulrich Hufnagel/dpa

An dem Ziel Bundesliga hält Hertha weiter fest, muss aber womöglich in der Winterpause einen unerwarteten Abgang erwarten. Julian Eitschberger (21) hat noch vor dem Bielefeld-Spiel seinen Wechselwunsch hinterlegt, wie die Bild erfahren hat.

Der Rechtsverteidiger will noch in der Winterpause den Klub verlassen. Andere Zweitligisten sollen bereits Interesse haben.

Das erklärt auch, warum der 21-Jährige überraschend nicht im Kader stand. Stefan Leitl (48) hat immer wieder betont, dass jeder Spieler gebraucht wird. Hertha-Stars, die aber in Gedanken schon weg sind, kann er nicht gebrauchen. Die Folge: Er musste die Partie von der Tribüne aus verfolgen.

Nach zwei Leihen in die 3. Liga sollte das Hertha-Talent nun auch bei seinem Heimatverein durchstarten. Die Bilanz: Zehn Einsätze, davon vier in der Startelf. Zuletzt aber musste Eitschberger das Geschehen von der Bank aus verfolgen. Leitl setzt lieber auf Deyovaisio Zeefuik (27), Michal Karbownik (24) oder den eigentlichen Innenverteidiger Linus Gechter (21).