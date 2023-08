Hertha endlich angekommen? "Wahrscheinlich musste so ein Dreckstor her"

Berlin - Was für eine Erlösung! Fast 300 Minuten musste Hertha BSC auf das erste Tor in dieser Saison warten. Kaum war der Bann gebrochen, rollte der Hertha-Express weiter. Die Alte Dame hat den freien Fall eindrucksvoll gestoppt!

Ist der Bann erst gebrochen: Haris Tabakovic (29, l.) trifft zum 1:0 und zum 5:0. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Lief in Hamburg offensiv nichts zusammen, gab die viel kritisierte Dardai-Elf die richtige Antwort auf dem Platz. Die Berliner spielten wie entfesselt, schossen Greuther Fürth durch Tore von Haris Tabakovic (23./77. Minute), Marten Winkler, Marten Winkler (31.), Palko Dardai (46.) und Smail Prevljak (66.) mit 5:0 aus dem Stadion.

"Es ist wichtig für die ganze Mannschaft, dieses positive Gefühl zu erleben, Tore zu schießen und zu gewinnen", sagte Doppelpacker Tabakovic (29).

Zunächst aber brauchten sie noch ein Fürther Gastgeschenk. Ein grober Fehler von Fürths Torwart Jonas Urbig (20) leitete den ersten Saisonsieg ein. Ein eigener Freistoß flog ihm, um die Ohren, weil er Probleme bei der Ballannahme hatte und beim Klärungsversuch Tabakovic seinen Fuß hinhielt.

"Ich habe einfach gesehen, dass dem Torwart der Ball versprang. Ich habe gedacht da lauert vielleicht meine Chance, bin einfach durchgezogen und es hat geklappt", so der zweifache Torschütze.

Der Bann war gebrochen! Und Hertha legte jetzt erst richtig los. Schossen die Blau-Weißen in den letzten Wochen eher "in Richtung Vogelnest statt ins Tornetz" (Pal Dardai), dann muss es eben so klappen.