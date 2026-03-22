Hertha feiert irren Kantersieg: Erst Albtraum-Start, dann folgt die Reese-Show

Düsseldorf - Was für eine verrückte erste Halbzeit. Hertha BSC erwischte beim 5:2 (4:1) bei Fortuna Düsseldorf erst einen absoluten Katastrophen-Start, kam dann aber richtig ins Rollen. Vor allem Fabian Reese war kaum zu stoppen.

Fabian Reese (28) zeigt mal wieder seine ganze Klasse © Anke Waelischmiller/dpa

Schon in den ersten Minuten lief alles schief, was schieflaufen konnte. Mit dem ersten guten Angriff ging Fortuna in Führung - durch ein Eigentor. Tjark Ernst rauschte am Ball vorbei, dafür bekam ihn Linus Gechter, der noch vor Cedric Itten retten wollte, an die Schulter. Der Blitz-Rückstand nach nur fünf Minuten.

Und es wurde noch schlimmer: Nach einem Zusammenstoß ging es für Marton Dardai nicht mehr weiter. Ausgeknockt musste der Innenverteidiger schon früh ausgewechselt werden (9. Minute).

Frühes Gegentor, Abwehrchef verloren, Lattentreffer der Fortuna - viel sprach nicht für Hertha, die Glück hatten sich nicht das zweite zu fangen. Auch der VAR meinte es nicht mit den Berlinern. Obwohl Dawid Kownacki klar gestempelt wurde, blieb der Elfmeterpfiff auch nach der Überprüfung im Kölner Keller aus.

Der Hauptstadtklub ließ sich davon aber nicht beeindrucken, fand besser ins Spiel und schlug durch Fabian Reese zurück. Allein vor dem Kasten lupfte der Kapitän das Spielgerät über Kastenmeier hinweg ins Tor (18.). Was für ein schöner Ausgleichstreffer.