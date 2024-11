Hertha im Führungs-Dilemma: Wehe, die Alte Dame trifft

Michaël Cuisance (25) wäre beinah zum Matchwinner geworden. © Soeren Stache/dpa

Gerade nach Führungen verfällt die Alte Dame in eine merkwürdige Passivität. Gegen den Aufsteiger aus Ulm (2:2) reichte gar eine zweimalige Führung nicht zum Sieg.

"Wir schaffen es, in Führung zu gehen, und bleiben dann nicht auf dem Gas, sondern geben das Spiel aus mir unerklärlichen Gründen aus der Hand und werden passiv", sagte Cristian Fiél (44) nach dem enttäuschenden Remis gegen Ulm. "Das ist das, was mich umtreibt und was ich am allermeisten in meinem Kopf habe."

War es vergangene Saison noch eine 2:0-Pausenführung, die Hertha oft noch in die Bredouille gebracht hat, ist es nun schon ein knapper Vorsprung. Auch oder vor allem eine frühe Führung bringt keine Sicherheit.

Das war sowohl auf Schalke als zuletzt gegen Ulm der Fall. Beide Male reichte es jedenfalls nur zu einem 2:2. "Immer wenn wir früh in Führung gehen, hat man leider nicht das Gefühl, dass es uns beflügelt, sondern man hat eher das Gefühl, dass wir etwas zu verlieren haben", bemängelt Keeper Tjark Ernst (21).