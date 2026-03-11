Hertha-Lazarett lichtet sich: Offensiv-Star vor Comeback?

Berlin - Gute Nachrichten für Stefan Leitl (48). Das Lazarett lichtet sich. Nach langer Verletzungspause mischte Maurice Krattenmacher (20) wieder voll mit. Auch Fan-Liebling Deyovaisio Zeefuik (28) konnte an seinem 28. Geburtstag immerhin einen Teil des Mannschaftstrainings absolvieren, wie Hertha bekannt gab.

Maurice Krattenmacher (20, r.) trainiert wieder voll mit der Mannschaft. © Andreas Gora/dpa

Krattenmacher tauchte bereits vergangene Woche wieder auf dem Trainingsplatz auf, trainierte aber wie jetzt Zeefuik nur zum Teil mit der Mannschaft. Die Bayern-Leihgabe hatte sich zum Rückrundenauftakt gegen Schalke am Oberschenkel verletzt, fiel damit fast zwei Monate aus. Jetzt rückt sein Comeback wieder näher.

Man kann nicht gerade meinen, der Hauptstadtklub sei vom Verletzungspech weitestgehend verschont geblieben. Immer wieder fielen wichtige Stammspieler aus.

Jetzt aber kehren nach und nach die Langzeitverletzten zurück. Niklas Kolbe (27) hat sich mittlerweile wieder in die Startelf gespielt, Leon Jensen (28) sammelte zuletzt bei der U23 Spielpraxis und Diego Demme (34) hat den Schwindel-Rückfall überwunden. Der Sechser trainiert wieder.

Ob es aber sowohl für Demme als auch für Krattenmacher schon für den Kader gegen Bochum reicht?