Hertha macht nächstes Talent zum Profi

Berlin - Bei der Mitgliederversammlung hatte Hertha-Boss Peter Görlich (59) angekündigt, dass es künftig vier feste Kaderplätze für Eigengewächse geben wird. Neben Sturm-Talent Niklas Hildebrandt (17) steht nun der nächste fest, der sich für mehr empfehlen kann und soll: Mittelfeldspieler Soufian Gouram (20) bekommt bei Hertha BSC einen Profivertrag.

Soufian Gouram (20) hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © Hertha BSC

Der Vertrag des 20-Jährigen bei den Berlinern läuft nun bis 2027, teilte der Hauptstadtklub mit.

"Soufian hat sich in der laufenden Saison zu einem Leistungsträger in unserer U23 entwickelt und auch regelmäßig im Training der Profimannschaft mitgewirkt. Wir freuen uns, dass er seine Chance genutzt hat und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (46).

Gouram spielt seit 2019 für die Hertha. In der Regionalliga Nordost gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler in dieser Saison je vier Tore und Vorlagen. Im Winter reiste er mit ins Trainingslager der Profis.

"Ich bin glücklich, den Weg bei Hertha weitergehen zu können. Hinter mir liegt ein gutes Jahr, jetzt möchte ich einfach dranbleiben und immer besser werden", so das Talent.