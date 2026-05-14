Wechselwunsch schon hinterlegt: Hertha-Star will weg!

Berlin - War die stärkste Saison auch seine letzte bei Hertha BSC ? Flügelflitzer Marten Winkler (23) denkt an Abschied. Sein Ziel: die Bundesliga .

Marten Winkler (23, l.) spielt seine bislang stärkste Saison bei Hertha. © Sebastian Kahnert/dpa

Ein Jahr vor Vertragsende könnte der schnelle Außenbahnspieler die Alte Dame verlassen. Den Wechselwunsch hat das Eigengewächs bereits hinterlegt.

"Man will sich immer weiterentwickeln. Mich reizt die Bundesliga sehr. Hier ist nichts abgeschrieben. Aber ich habe beim Verein hinterlegt, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte und mir einen Wechsel vorstellen kann. Jetzt schauen wir mal, was der Sommer bringt", erzählte Winkler dem Kicker.

Der gebürtige Brandenburger gehörte in der doch erneut enttäuschenden Saison noch zu den positiven Überraschungen beim Hauptstadtklub. Das Experiment als linker Schienenspieler wurde eingestampft. Stattdessen beackert Winkler wieder die offensive rechte Außenbahn und zeigt, warum er dort besser aufgehoben ist.

In dieser Saison gelangen dem Flügelflitzer sechs Tore und sieben Vorlagen. So viele wie noch nie seit seiner Leih-Rückkehr vor drei Jahren.

Mehr als die 13 Scorerpunkte (nur Fabian Reese hat bei Hertha mehr) werden aber nicht mehr hinzukommen. Winkler fehlt beim Saisonfinale in Bielefeld am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gelbgesperrt.