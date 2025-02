Hertha-Boss nimmt Mannschaft in die Pflicht und hakt Aufstieg ab

Berlin - Hertha BSC ist mit großen Hoffnungen in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet - nach drei Spielen im neuen Jahr stehen die Verantwortlichen in Berlin vor einem Scherbenhaufen.

Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (44) will nach der unterirdischen Leistung in Regensburg eine Reaktion der Spieler sehen. © David Inderlied/dpa

Nach dem spielerischen Offenbarungseid am vergangenen Samstag beim Tabellenletzten in Regensburg, wo sich die Mannschaft den Schneid abkaufen ließ und keinerlei Gegenwehr zeigte, sprach Trainer Cristian Fiél (44) von einer "unwürdigen Leistung".

Das sah auch Herthas Sportdirektor so, stärkte seinem Coach jedoch den Rücken und nahm stattdessen die Spieler in die Pflicht. "In Regensburg haben wir versagt", stellte Benjamin Weber (44) in einem Interview am Rand des Trainingsplatzes knallhart fest.

Jetzt sei es an der Mannschaft, "nicht nur eine Reaktion zu zeigen, sondern halt auch Sachen selbst in die Hand zu nehmen", forderte der 44-Jährige. Das sei die klare Erwartungshaltung für das kommende Wochenende und die anstehenden Begegnungen.

"Du kannst viel reden, du kannst viel coachen, viel anleiten, du kannst öffentlich in Interviews die Zusammenarbeit mit 'nem Trainer in dem Fall auch loben, aber am Ende musst du Taten sprechen lassen und die sieht man nur auf dem Platz", betonte er.

Vom Aufstieg wollte Weber erst einmal nichts mehr wissen: "Wir sind jetzt aktuell Zwölfter mit 25 Punkten, damit können wir nicht zufrieden sein."