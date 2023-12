Hertha-Rotsünder Niederlechner schiebt lautstark VAR-Frust: "Sch*** Videobeweis"

Florian Niederlechner (33, l.) diskutiert nach seinem Platzverweis mit Schiedsrichter Patrick Ittrich (44). © Soeren Stache/dpa

Schiedsrichter Patrick Ittrich (44) schickte ihn bei der Nullnummer gegen Osnabrück mit Rot vom Feld - nach langer Videosichtung. Hertha war die letzten Minuten nur noch zehnt und Niederlechner auf 180.

Auf dem Weg in die Katakomben schimpfte er lautstark über den VAR. Alles eingefangen von den TV-Kameras: "Weil es Wahnsinn ist. Schei* Videobeweis."

Und auch nach Schlusspfiff hatte der Routinier wenig Verständnis für den Platzverweis. "Der Videoschiedsrichter ist sch.....", brach er seinen Satz gerade noch vor einer verbalen Entgleisung ab.

"Ich habe gewusst, dass ich ihn erwischt habe, aber es war überhaupt kein Tempo in der Situation. Er ist ja auch gleich wieder aufgestanden. Sogar mein Gegenspieler musste selbst lachen, als ich ihm gesagt habe, er checkt jetzt, ob ich Rot kriege", so Niederlechner.

"Das ist ja der ganze Quatsch am Videobeweis. Sie schauen sich das Standbild an, sehen dann die offene Sohle auf dem Knöchel und geben Rot. So braucht ihn und will ihn keiner!"