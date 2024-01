Hertha-Schock! Reese verpasst Trainingslager

Fabian Reese (26) fliegt am Sonntag nicht mit nach Spanien. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Flügelflitzer leidet noch immer an den Folgen seiner im Dezember erlittenen Corona-Infektion.

Schon beim Trainingsauftakt musste der Ex-Kieler passen. Seine Blutwerte waren zu schlecht und sind offenbar nicht wirklich besser geworden.

Die Folge: Hertha lässt ihn lieber ganz Zuhause. Die Berliner wollen kein Risiko eingehen!

"Fabi kommt nicht mit. Da müssen wir abwarten", erklärte Pal Dardai (47) nach dem 2:0-Testspielsieg gegen Drittligist Aue der B.Z. Auch eine Nachreise werde es nicht geben.

Die Alte Dame kann derweil in Spanien weiter am Ernstfall peilen, denn bereits beim letzten Heimspiel vor der Winterpause musste Hertha auf Reese verzichten. Ohne ihren Unterschiedsspieler ging gegen den Tabellenletzten aus Osnabrück so gut wie nichts.