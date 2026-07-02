Spielplan steht fest: Wann Reese auf Hertha trifft, Union startet mit Heimspiel

Berlin - Ein schnelles Wiedersehen bleibt aus! Die DFL hat den neuen Spielplan veröffentlicht. Bereits bekannt war, dass Hertha BSC die Saison zum zweiten Mal in Folge eröffnen wird. Jetzt ist auch klar, wann Fabian Reese (28) ins Olympiastadion zurückkehren wird: Am 12. Spieltag (6. bis 8. November) haben die Berliner den VfL Wolfsburg zu Gast.

Fabian Reese (28) kehrt erst im November ins Olympiastadion zurück. © Robert Michael/dpa

Der ehemalige Fanliebling und Unterschiedsspieler dürfte sich auf ein gellendes Pfeifkonzert einstellen, schlug sein Wechsel zum VfL doch hohe Wellen.

Die Ablöse von etwa acht Millionen war für Hertha zwar überlebenswichtig, doch einen Wechsel zum Ligarivalen - trotz des so großen Bundesligatraums - können und wollten ihn die Anhänger nicht verzeihen. Die Erklärung ("Die Werte von VW als Konzern haben mich überzeugt") trugen nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter bei.

Ein Jahr zuvor verlängerte Reese noch mit viel Pathos seinen Vertrag, um mit Hertha aufzusteigen. Jetzt will er sich den Bundesligatraum mit Wolfsburg erfüllen, doch auch in der Autostadt könnte es dann Anfang April in der Rückrunde unangenehm werden. Die Wege sind kurz.

So oder so: Auf die Alte Dame, die vergangene Spielzeit den Start in den Sand setzten, wartet ein knackiges Auftaktprogramm!

Nach dem schweren Auswärtsspiel in Bochum, empfangen die Berliner Absteiger Heidenheim, ehe es nach Braunschweig geht. Das erste "Derby" gegen Energie Cottbus steigt auswärts nach dem Reese-Wiedersehen. Dazwischen liegt eine Länderspielpause.