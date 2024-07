Hertha-Star Diego Demme hat große Ziele: "Mein Traum ist es, mit Hertha 1. Liga zu spielen"

Walchsee - Auf keinen anderen Spieler mussten die Hertha-Fans wohl so lange warten wie auf Diego Demme (32). Vergangenen Sommer verging kaum ein Tag ohne Wasserstandsmeldung. Sehnsüchtig hofften die Anhänger vor allem in den sozialen Medien auf den Demme-Dienstag oder Demme-Donnerstag. Sie warteten zunächst vergebens.

Diego Demme (32) will bei Hertha BSC vorangehen. © IMAGO / Matthias Koch

Weil Hertha BSC die aufgerufene Ablöse nicht stemmen konnte, blieb Demme in Neapel. Erst mit einem Jahr "Verspätung" klappte es dann - an einem Samstag.

"Ich habe es von vielen geschickt bekommen und dann auch die Kommentare gelesen. Es war dann zwar kein Demme-Dienstag oder Demme-Donnerstag, aber ich war froh, als es dann über die Bühne ging und ich endlich angekommen bin", so Demme in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers, bei der auch TAG24 vor Ort ist.



Auch für den neuen Mittelfeld-Boss war es der längste Transfer, den er je erlebt hat. "Sonst war es immer relativ schnell. Als ich von Leipzig nach Neapel gegangen bin, war es innerhalb weniger Tage perfekt. Das hat sich jetzt länger gezogen. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt hier bin."

Ein anderes Ziel kam für ihn nicht infrage: Er wollte nur zu Hertha! "Die Gespräche waren letztes Jahr schon so gut. Der Kontakt ist geblieben, und auch die Familie wollte das. Den Schritt hatten wir eigentlich immer im Kopf gehabt und nichts anderes rankommen lassen."

Der Sechser kennt die 2. Liga mit all ihren Tücken bereits bestens (126 Spiele für Bielefeld, Paderborn und Leipzig) und weiß, wie Aufstieg geht. Mit RB Leipzig stieg Demme 2016 in die Bundesliga auf. Das will er auch mit den Blau-Weißen packen: "Mein Traum ist es, mit der Hertha irgendwann in der 1. Liga zu spielen."