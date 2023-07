Hertha-Star nach Eklat im Trainingslager festgenommen!

Torhüter Marius Gersbeck (28) soll von der österreichischen Polizei in Gewahrsam genommen worden sein. © Soeren Stache/dpa

Der Torhüter soll nach bislang unbestätigten Angaben am Samstagabend in eine handfeste Auseinandersetzung in einem Gasthaus in Zell am See verwickelt gewesen sein, wie "Bild" berichtete.

Am Sonntagmorgen wurde der 28-Jährige dann im Team-Hotel von Polizisten abgeholt und zur Befragung auf die Wache mitgenommen, die den gesamten Vormittag andauerte. Mittlerweile durfte er ins Hotel zurückkehren.

"Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", zitierte das Boulevardblatt eine Hertha-Sprecherin.

Der gebürtige Berliner und einstige Hertha-Bubi kam erst in diesem Sommer nach vier Jahren beim Karlsruher SC zurück an die Spree und kämpft zurzeit um einen Stammplatz im Tor der Blau-Weißen.