Hertha verlängert mit Klemens: "Ich habe hier noch viel vor"
Berlin - Die Wende ist perfekt! Hertha BSC hat den Vertrag mit Pascal Klemens (21) bis 2028 verlängert. Der Innenverteidiger bleibt damit mindestens eine weitere Saison in Berlin.
"Ich habe hier noch viel vor. Ich habe noch eine Reihe unerfüllter Träume, die ebenso wahr werden sollen. Die Reise geht weiter – mit euch zusammen. Ich freue mich sehr darauf", kommentierte der Abwehrspieler seine Verlängerung.
"Es war unser klarer Wunsch, dass Passi auch in Zukunft unser Trikot trägt. Wir sind sehr glücklich, dass er sich zu Hertha bekannt hat und seinen Weg bei uns fortsetzen wird. Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein", freut sich auch Sportdirektor Benjamin Weber (45) über die Fortsetzung des Berliner Weges.
Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Der Hauptstadtklub wollte den auslaufenden Vertrag schon länger verlängern, doch monatelang herrschte Funkstille. Klemens wechselte gar seine Berateragentur und flog kurze Zeit aus dem Kader.
Drei Spiele lang musste der 21-Jährige zugucken. "Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Stefan Leitl (48). "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."
Pascal Klemens will wieder zu alter Form finden
Jetzt ist diese aber gefallen – für Hertha! "Meine Geschichte bei Hertha fängt gerade erst richtig an. Durch meine Verletzung im vergangenen Sommer wurde mir viel Zeit genommen", so Klemens.
Fast die gesamte Hinrunde fiel das Eigengewächs verletzt aus, kämpfte sich nach monatelanger Pause zurück und soll nun wieder zu alter Form finden. "Nach meiner Rückkehr auf den Platz lief es nicht sofort rund. Ich habe ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bin dabei, mich wieder an den Rhythmus zu gewöhnen und es wird Zeit, wieder richtig anzugreifen."
Das kann er vermutlich schon am Sonntag in Düsseldorf. Einer Rückkehr in den Kader steht damit nichts mehr im Wege.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa