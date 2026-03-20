Hertha verlängert mit Klemens: "Ich habe hier noch viel vor"

Berlin - Die Wende ist perfekt! Hertha BSC hat den Vertrag mit Pascal Klemens (21) bis 2028 verlängert. Der Innenverteidiger bleibt damit mindestens eine weitere Saison in Berlin.

Die Hängepartie um Pascal Klemens (21, r.) ist beendet. © Andreas Gora/dpa

"Ich habe hier noch viel vor. Ich habe noch eine Reihe unerfüllter Träume, die ebenso wahr werden sollen. Die Reise geht weiter – mit euch zusammen. Ich freue mich sehr darauf", kommentierte der Abwehrspieler seine Verlängerung.

"Es war unser klarer Wunsch, dass Passi auch in Zukunft unser Trikot trägt. Wir sind sehr glücklich, dass er sich zu Hertha bekannt hat und seinen Weg bei uns fortsetzen wird. Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein", freut sich auch Sportdirektor Benjamin Weber (45) über die Fortsetzung des Berliner Weges.

Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Der Hauptstadtklub wollte den auslaufenden Vertrag schon länger verlängern, doch monatelang herrschte Funkstille. Klemens wechselte gar seine Berateragentur und flog kurze Zeit aus dem Kader.

Drei Spiele lang musste der 21-Jährige zugucken. "Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Stefan Leitl (48). "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."