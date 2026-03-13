Hertha bleibt bei Klemens hart: Schlägt jetzt die Stunde vom nächsten Talent?

Berlin - In Münster belebte er nach seiner Einwechslung das Spiel, war nicht nur wegen seiner Vorlage zum Last-Minute-Treffer einer der Auffälligsten. Jetzt darf Boris Mamuzah Lum (18) auf die Startelf-Premiere hoffen, weil Kevin Sessa (25) angeschlagen ist.

Boris Lum (18, l.) könnte gegen Bochum erstmals in der Startelf stehen. © Soeren Stache/dpa

"Wir werden sehen, ob es bis Samstag reicht. Falls es nicht der Fall sein wird, wird Bobo starten", legte sich Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz bereits fest.

Schon nach dem Einkassieren der Aufstiegsträume hätten viele Hertha-Fans den 18-Jährigen gerne in der ersten Elf, mindestens aber als Einwechselspieler gesehen. Als Hertha BSC gegen Nürnberg (2:1) der erste Heimsieg seit Monaten gelang, half Mamuzah Lum aber bei der U23 aus.

Eine Woche später wechselte Leitl den Sechser, der sonst immer nur für die Schlussminuten kam, nach einer Stunde ein. Chance genutzt.

"Bobo ist durch die Tür gegangen", erinnerte Leitl an sein kürzliches Plädoyer an die Akademie-Spieler. "Ich bin dementsprechend sehr froh und hoffe, dass er die nächsten Schritte geht, um weiter zu zeigen, dass er ein großes Talent ist."

Das darf er nun voraussichtlich erstmals auch von Anfang an. Dagegen wird Pascal Klemens (21) erneut nicht im Kader stehen. Hertha bleibt in der Causa Klemens hart: keine Entscheidung, kein Einsatz.