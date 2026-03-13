Hertha bleibt bei Klemens hart: Schlägt jetzt die Stunde vom nächsten Talent?

Auch gegen Bochum wird Pascal Klemens nicht im Kader stehen. Boris Mamuzah Lum hingegen hat gute Chancen in der Startelf zu stehen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - In Münster belebte er nach seiner Einwechslung das Spiel, war nicht nur wegen seiner Vorlage zum Last-Minute-Treffer einer der Auffälligsten. Jetzt darf Boris Mamuzah Lum (18) auf die Startelf-Premiere hoffen, weil Kevin Sessa (25) angeschlagen ist.

Boris Lum (18, l.) könnte gegen Bochum erstmals in der Startelf stehen.
Boris Lum (18, l.) könnte gegen Bochum erstmals in der Startelf stehen.  © Soeren Stache/dpa

"Wir werden sehen, ob es bis Samstag reicht. Falls es nicht der Fall sein wird, wird Bobo starten", legte sich Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz bereits fest.

Schon nach dem Einkassieren der Aufstiegsträume hätten viele Hertha-Fans den 18-Jährigen gerne in der ersten Elf, mindestens aber als Einwechselspieler gesehen. Als Hertha BSC gegen Nürnberg (2:1) der erste Heimsieg seit Monaten gelang, half Mamuzah Lum aber bei der U23 aus.

Eine Woche später wechselte Leitl den Sechser, der sonst immer nur für die Schlussminuten kam, nach einer Stunde ein. Chance genutzt.

Dem VAR den Stecker gezogen: Wie konnte das passieren?
Hertha BSC Dem VAR den Stecker gezogen: Wie konnte das passieren?

"Bobo ist durch die Tür gegangen", erinnerte Leitl an sein kürzliches Plädoyer an die Akademie-Spieler. "Ich bin dementsprechend sehr froh und hoffe, dass er die nächsten Schritte geht, um weiter zu zeigen, dass er ein großes Talent ist."

Das darf er nun voraussichtlich erstmals auch von Anfang an. Dagegen wird Pascal Klemens (21) erneut nicht im Kader stehen. Hertha bleibt in der Causa Klemens hart: keine Entscheidung, kein Einsatz.

Pascal Klemens muss sich entscheiden - für oder gegen Hertha BSC

Pascal Klemens (21, r.) steht erneut nicht im Kader.
Pascal Klemens (21, r.) steht erneut nicht im Kader.  © Andreas Gora/dpa

Die Berliner wollen schon länger verlängern, doch was will das Eigengewächs? Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Immerhin sind die Gespräche wieder aufgenommen worden: "Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Leitl. "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."

Schon die vorigen beiden Spiele durfte Klemens, der sich auf eigenen Wunsch Spielpraxis bei der U23 holte, nicht mitwirken.

Daran wird sich auch gegen Bochum nichts ändern. "Diese Entscheidung ist entweder pro Hertha oder kann auch eine andere Entscheidung sein. Aber diese Entscheidung muss getroffen werden. Das ist meine klare Erwartungshaltung."

Herthas Power-Bank: Worüber sich Leitl bei Last-Minute-Winkler am meisten freute
Hertha BSC Herthas Power-Bank: Worüber sich Leitl bei Last-Minute-Winkler am meisten freute

Heißt: Selbst wenn er Hertha verlässt, steht einer Rückkehr in den Kader nichts im Wege. "Ich glaube, wir haben die Tür für ihn sehr weit aufgemacht. Jetzt liegt es an ihm, das entweder anzunehmen oder eine andere Entscheidung zu treffen. Dann glaube ich, dass es auch eine Erleichterung für ihn sein kann."

Auch Kapitän Fabian Reese (28) muss gegen den Bundesliga-Absteiger zugucken. Herthas Top-Scorer fehlt gelbgesperrt. Er wird durch Last-Minute-Torschütze Marten Winkler (23) ersetzt.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Andreas Gora/dpa

Mehr zum Thema Hertha BSC: