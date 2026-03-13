Hertha bleibt bei Klemens hart: Schlägt jetzt die Stunde vom nächsten Talent?
Berlin - In Münster belebte er nach seiner Einwechslung das Spiel, war nicht nur wegen seiner Vorlage zum Last-Minute-Treffer einer der Auffälligsten. Jetzt darf Boris Mamuzah Lum (18) auf die Startelf-Premiere hoffen, weil Kevin Sessa (25) angeschlagen ist.
"Wir werden sehen, ob es bis Samstag reicht. Falls es nicht der Fall sein wird, wird Bobo starten", legte sich Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz bereits fest.
Schon nach dem Einkassieren der Aufstiegsträume hätten viele Hertha-Fans den 18-Jährigen gerne in der ersten Elf, mindestens aber als Einwechselspieler gesehen. Als Hertha BSC gegen Nürnberg (2:1) der erste Heimsieg seit Monaten gelang, half Mamuzah Lum aber bei der U23 aus.
Eine Woche später wechselte Leitl den Sechser, der sonst immer nur für die Schlussminuten kam, nach einer Stunde ein. Chance genutzt.
"Bobo ist durch die Tür gegangen", erinnerte Leitl an sein kürzliches Plädoyer an die Akademie-Spieler. "Ich bin dementsprechend sehr froh und hoffe, dass er die nächsten Schritte geht, um weiter zu zeigen, dass er ein großes Talent ist."
Das darf er nun voraussichtlich erstmals auch von Anfang an. Dagegen wird Pascal Klemens (21) erneut nicht im Kader stehen. Hertha bleibt in der Causa Klemens hart: keine Entscheidung, kein Einsatz.
Pascal Klemens muss sich entscheiden - für oder gegen Hertha BSC
Die Berliner wollen schon länger verlängern, doch was will das Eigengewächs? Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Immerhin sind die Gespräche wieder aufgenommen worden: "Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Leitl. "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."
Schon die vorigen beiden Spiele durfte Klemens, der sich auf eigenen Wunsch Spielpraxis bei der U23 holte, nicht mitwirken.
Daran wird sich auch gegen Bochum nichts ändern. "Diese Entscheidung ist entweder pro Hertha oder kann auch eine andere Entscheidung sein. Aber diese Entscheidung muss getroffen werden. Das ist meine klare Erwartungshaltung."
Heißt: Selbst wenn er Hertha verlässt, steht einer Rückkehr in den Kader nichts im Wege. "Ich glaube, wir haben die Tür für ihn sehr weit aufgemacht. Jetzt liegt es an ihm, das entweder anzunehmen oder eine andere Entscheidung zu treffen. Dann glaube ich, dass es auch eine Erleichterung für ihn sein kann."
Auch Kapitän Fabian Reese (28) muss gegen den Bundesliga-Absteiger zugucken. Herthas Top-Scorer fehlt gelbgesperrt. Er wird durch Last-Minute-Torschütze Marten Winkler (23) ersetzt.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Andreas Gora/dpa