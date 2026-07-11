Ein letztes Seitz-Goodbye bei Lok Leipzigs Testspiel-Pleite gegen Hertha BSC

Leipzig - Munterer Kick am Samstagnachmittag im Bruno-Plache-Stadion! Lok Leipzig konnte gegen Zweitligist Hertha BSC gerade im ersten Durchgang noch recht gut mithalten, musste sich gegen die Qualität der Berliner letztendlich aber mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Trotzdem ein guter Test, bei dem Ex-Trainer Jochen Seitz emotional verabschiedet wurde.

Lok Leipzig wehrte sich mit allen Mitteln gegen die Qualität des Zweitligisten. Das ging auch lange Zeit in der ersten Halbzeit gut. © Picture Point / Roger Petzsche

Bestes Fußballwetter, ein starker Gegner und 3784 Fans im Stadion: Lok gegen Hertha stand unter einem guten Stern. Der erstaunlich erholt wirkende Seitz war zudem da, um Blau-Gelb die Daumen zu drücken.

"Ein etwas komisches Gefühl, wieder hier zu sein, aber man fühlt sich immer noch sehr verbunden", so der 49-Jährige schon vor Anpfiff gegenüber TAG24.

Kurz nach 15 Uhr erst rollte dann die Kugel, weil Vereinslegende Djamal Ziane noch schnell geehrt wurde.

Der Favorit aus der Hauptstadt machte direkt Druck, störte die Sachsen extrem früh im Aufbau. Das ging teilweise viel zu schnell für den Regionalligisten, der Glück hatte, dass er in der Anfangsphase nicht in Rückstand geriet.

Aber die Hausherren warfen sich mit allem, was sie hatten dazwischen, gingen das an wie ein Pflichtspiel. So blieb die Partie bis zur Trinkpause - die von vielen Pfiffen begleitet wurde - torlos.

Frisch hydriert schnappte Hertha nach Wiederanpfiff aber zu. Nach einem Angriff über rechts segelte eine Flanke direkt auf den Kopf von Sebastian Grönning, der punktgenau rechts unten einnickte - 1:0 (31.). Aber Lok, absolut gar nicht geschockt, glich im Gegenzug direkt aus. Torschütze war Ayodele Adetula, der von links stark flach rechts unten netzte (34.).

Dann zeigte sich aber die Qualität der Gäste, die postwendend wieder in Führung gingen. Soufian Gouram nahm aus 20 Metern Maß, setzte das Leder an den rechten Pfosten und von dort ins Netz - 2:1 (36.).