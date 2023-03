Herthas Grusel-Auswärtsbilanz, doch darum ist Panik (noch) unangebracht

Berlin - So eng war der Abstiegskampf noch nie. Nur ein Zähler trennt den Tabellenvierzehnten Hertha BSC von Schlusslicht VfL Bochum . Statt sich Luft zu verschaffen, ist die Alte Dame am Samstag fast schon zum Siegen verdammt.

Für Hertha BSC ist in der Fremde nichts zu holen. Das 1:4 in Leverkusen war für Tolga Cigerci (30, l.), Lucas Tousart (25, 2.v.l) und Co. schon die neunte Auswärtspleite. © Marius Becker/dpa

Das Gute: Die Berliner spielen wieder zu Hause. Im heimischen Olympiastadion gelangen zuletzt zwei Siege, ein 4:1 über Borussia Mönchengladbach, sowie das 2:0 gegen Augsburg.

Aber: Ein Selbstläufer wird das Spiel gegen Mainz 05 nicht. Die Rheinhessen sind extrem gut drauf, holten zuletzt vier Siege in Folge. In Berlin soll der fünfte folgen.

Dass der Hauptstadtklub nun erneut derart unter Druck steht, hat auch mit der gruseligen Auswärtsbilanz zu tun. Wie schon in Dortmund wurden die Berliner mit 1:4 nach Hause geschickt. Das gleiche Ergebnis und zwei völlig unterschiedliche Leistungen.

War man nach dem BVB-Spiel mit dem, was auf dem Platz gezeigt wurde, nicht unzufrieden, versuchten die Verantwortlichen gar nicht erst, das Spiel in Leverkusen schönzureden: Hertha war hoffnungslos unterlegen.

So geht die Achterbahnfahrt weiter. Kaum hat man sich etwas Luft verschafft, zieht die miese Auswärtsbilanz die Herthaner wieder knietief in den Tabellenkeller. Erst vier magere Pünktchen konnten die Blau-Weißen in der Fremde sammeln.

Der letzte Punktgewinn ist gar schon ein halbes Jahr her - beim Last-Minute-Drama in Mainz (1:1), Herthas kommender Gegner. Seitdem nur noch Pleiten. Die Klatsche in Leverkusen war schon die siebte Auswärts-Niederlage am Stück.