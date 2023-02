Hertha BSC gewinnt Schneeschlacht gegen Augsburg, doch jetzt gibt es ein Problem

Berlin - Die Erleichterung war groß, als der K(r)ampf am Samstagnachmittag endlich ein Ende hatte: Hertha BSC konnte am 22. Bundesliga-Spieltag zwar einen bitter nötigen 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg einfahren, musste ihn aber auch teuer bezahlen.

Herthas Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (28) musste in der Schlussphase gegen Augsburg verletzt ausgewechselt werden. © Tom Weller/dpa

Denn nach der Schneeschlacht im Berliner Olympiastadion plagt die Alte Dame ein Abwehrproblem.

Schon vor der Partie hatte sich mit Marton Dardai (21) einer der Innenverteidiger kurzfristig abgemeldet. Laut Coach Sandro Schwarz (44) plagten den 21-Jährigen bereits unter der Woche Hüftprobleme, die dann beim Aufwärmen wieder akut wurden und einen Einsatz verhinderten.

Dafür rückte Agustin Rogel (25) in die Dreierkette an die Seite von Filip Uremovic (26) und Marc Oliver Kempf (28). Und die drei machten ihre Sache wirklich gut, ließen kaum Torchancen der Gäste zu und blockten viele Abschlüsse, bevor sie Hertha-Keeper Oliver Christensen (23) in Gefahr bringen konnten.

In der Schlussphase musste Kempf nach einem Zusammenprall mit Christensen und Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw (31) allerdings mit einem blauen Auge ausgewechselt werden.

Nach der Partie gab Schwarz zu Protokoll, dass dem 28-Jährigen eine Schwellung am Auge zu schaffen machte: "Wir müssen schauen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt."