Herthas Wiedersehen mit Lautern: Darum ist das Duell für Leitl etwas Besonderes

Berlin - So schnell sieht man sich wieder! Etwas mehr als drei Wochen ist es her, dass sich Hertha BSC und Kaiserslautern das letzte Mal gegenüberstanden. Die Berliner siegten in einem äußerst knappen Spiel mit 1:0 auf dem Betzenberg.

Stefan Leitl (48) hat es als Trainer noch nie ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft. © Thomas Frey/dpa, Andreas Gora/dpa

Es war der Auftakt einer 1:0-Reihe in Serie. Jetzt soll Hertha im Pokal am Dienstag (18 Uhr/Sky) gegen den 1. FCK wieder die Oberhand behalten. Eine Rolle spielt das kürzliche Aufeinandertreffen aber nicht.

"Es ist ein anderer Wettbewerb, es ist eine andere Herangehensweise als in der Liga. Du musst gewinnen, um weiterzukommen. Daher werden wahrscheinlich beide Mannschaften etwas anders die Sache angehen", sagte Stefan Leitl auf der Pressekonferenz.

Für den 48-Jährigen ist das Duell dennoch etwas Besonderes. Noch nie ist es ihm als Trainer gelungen, im Pokal ins Viertelfinale einzuziehen. "Der egoistische Gedanke ist schon da, dass ich es mit den Jungs schaffen will."

Der Respekt vor den Roten Teufeln ist definitiv vorhanden, haben die Berliner noch schmerzhafte Erinnerungen. Im Januar 2024 schied die Alte Dame nahezu chancenlos zu Hause im Viertelfinale aus.