Kein Ende in Sicht: Herthas Millionenstreit mit Bobic geht in die Verlängerung

Berlin - Es ist schon längst eine Never Ending Story: Im jahrelangen Millionenstreit mit Geschäftsführer Fredi Bobic (54) geht Hertha BSC auch im zweiten Verfahren in Berufung.

Der Gerichtsprozess zwischen Hertha BSC und Fredi Bobic (54, r.), hier mit seinem Anwalt Maximilian Schmidt, geht in die Verlängerung. © Britta Pedersen/dpa

Das Verfahren wird am Berliner Kammergericht geführt, wie ein Gerichtssprecher der dpa mitteilte. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete. Damit nimmt der inzwischen zweieinhalb Jahre andauernde Rechtsstreit einen weiteren Schlenker.

Es werde nun geprüft, ob das Ende September vom Landgericht gesprochene Vorbehaltsurteil auf einer Rechtsverletzung beruhe oder ob die zugrunde zulegenden Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen, erklärte der Sprecher.

Das Gericht hatte in dem Urkundenprozess entschieden, dass Hertha seinem früheren Geschäftsführer 3,35 Millionen Euro brutto zahlen muss. Dazu kommen Zinsen, die die Gesamtsumme auf mehr als vier Millionen bringen dürften.

Auch die Kosten für das Verfahren muss der Klub tragen. Selbst wenn die Berufung abgelehnt wird, könnte es noch ein Nachverfahren geben. Dieses würde als normaler Zivilprozess geführt werden, in dem alle Beweismittel zulässig sind.

Der 54-Jährige hatte nach seiner ordentlichen und außerordentlichen Kündigung in zwei Verfahren geklagt. Im zweiten Verfahren hatte das Landgericht der Klage von Bobic gegen die außerordentliche Kündigung stattgegeben.