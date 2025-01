Kein Größenwahn: Rolle rückwärts bei Hertha BSC

Berlin - Vor der Saison hat Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga als klares Ziel formuliert, mittlerweile hat man die Erwartungen aber zurückgeschraubt.

"Ich als Präsident bin ganz klar dagegen, jetzt offensiv zu sagen: Das Ziel müssen die ersten drei Plätze sein", erklärte der 42-Jährige. Das sei ein Rückfall in alte Zeiten.

Man plane stets konservativ, sodass "wir in der Zweiten Liga bestehen können, ohne uns weiter zu verschulden", stellte der Hertha-Präsident klar. Man könne sogar finanziell weiter gesunden.

Die Kasse der Alten Dame ist zwar weiterhin klamm, die Zielsetzung wurde aber in Person von Fabian Drescher (42) in einem Interview mit dem Tagesspiegel korrigiert.

Im Sommer hieß es noch, dass man sich ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga eigentlich finanziell nicht leisten könne und der Weg ins Oberhaus damit quasi bedingungslos sei.

Besonders nach Heimspielen verließen die Herthaner das Spielfeld immer wieder mit gesenkten Köpfen. © Andreas Gora/dpa

Die Berliner rangieren derzeit auf Tabellenplatz zwölf und haben sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang, der aktuell vom HSV eingenommen wird.

Mit diesem Ergebnis seien die Hertha-Verantwortlichen natürlich nicht zufrieden gewesen, besonders im Hinblick auf die miserable Heimbilanz, betonte Drescher.

Im heimischen Olympiastadion haben die Blau-Weißen aus acht Partien lediglich sieben Punkte geholt - nur zwei Teams waren zu Hause noch schwächer.

Das soll sich in der Rückrunde natürlich ändern, damit man den Anschluss an die oberen Tabellenregionen wieder herstellen und nach Möglichkeit doch noch einmal in Aufstiegsrennen angreifen kann.

Die Mannschaft bereitet sich seit dem Wochenende in Andalusien auf die Rückserie in der 2. Bundesliga vor. Zum Auftakt stehen dann im Januar gleich zwei richtungsweisende Duelle gegen den SC Paderborn und den HSV auf dem Programm.