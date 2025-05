Klare Kampfansage von Hertha BSC: "Nächstes Jahr sind wir dran"

Berlin - Von wegen kleinere Brötchen backen: Hertha BSC geht vor der neuen Spielzeit voll zum Angriff über und kündigt ein ambitioniertes Saisonziel an.

Fabian Reese (27) richtet seinen Blick weiter auf einen Aufstieg mit Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

"Ich spiele Fußball, um zu gewinnen. Ich möchte aufsteigen", erklärte Fabian Reese (27) am Sonntagabend am Rande des Icon-League-Finales in Berlin.

Daraus wollte der Hertha-Star nach eigener Aussage gar keinen Hehl machen und kündigte vollmundig an: "Nächstes Jahr sind wir dran. Das ist unser klares Ziel!"

Dass der 27-Jährige schon lange von der Bundesliga träumt und mit der Alten Dame endlich ins Oberhaus aufsteigen will, ist ein offenes Geheimnis. Seinen Traum hätte er sich im Sommer zwar auch mit einem Transfer erfüllen können, er entschied sich jedoch dazu, den Blau-Weißen die Treue zu halten und stattdessen einen weiteren Anlauf im Unterhaus zu nehmen.

Nun könnte man natürlich meinen, dass es sich hierbei nur um die persönlichen Ambitionen eines Hertha-Spielers handelt. Dem ist aber nicht so, denn auch die Verantwortlichen haben den Aufstieg als klares Ziel formuliert.