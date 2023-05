Klartext vom Hertha-Boss: Darum wackelt tatsächlich die Lizenz

Nur wie konnte es überhaupt so weit kommen? Lars Windhorst (46) hatte einst 375 Millionen Euro in den Klub gepumpt. Davon ist längst nichts mehr übrig. "Da wurden 250 Millionen Euro in vier Jahren verbrannt. Das war ein Irrsinn, der nie wieder passieren darf", so Kay Bernstein (42), der "fehlende Kontrollmechanismen" für die finanziell prekäre verantwortlich macht.

Auch Ex-Finanz-Chef Ingo Schiller (57) bekam sein Fett weg: "Wir haben Ingo Schiller mit Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Aber die finanzielle Verantwortung dafür, wo wir heute stehen, lag bei ihm. So ehrlich müssen wir sein."