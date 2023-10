Kopf-Crash bei Hertha-Star Zeefuik: "Außer Deyo haben alle gesagt, er muss raus"

Berlin - Es lief die 49. Spielminute als Herthas Deyovaisio Zeefuik (25) und Schalkes Marcin Kaminski (31) zusammenrasselten. Beide blieben nach dem Kopf-Crash am Boden liegen. Benommen versuchte der Berliner noch aufzustehen, wurde aber von Teamkollege Haris Tabakovic (29) wieder auf den Boden gedrückt.

Auch die Co-Trainer hätten Zeefuik wohl noch drauf gelassen. Dardai aber fühlte sich damit nicht ganz so wohl: "Ich habe damit ein bisschen Probleme. Ihr kennt alle das Schicksal meines Bruders, der auf dem Platz gestorben ist. Solche Szenen mag ich nicht. Auch der Doktor hat empfohlen ihn lieber auszuwechseln."

Wie bei Kopfverletzungen üblich führten die Betreuer noch auf dem Rasen Tests mit dem Rechtsverteidiger durch. Auch Pal Dardai (47) hielt ihm an der Seitenlinie noch Zahlen zum Entschlüsseln hin.

Für den Niederländer war es erst das zweite Spiel überhaupt in dieser Saison. Er rutschte für den erkrankten Marten Winkler (22) in die Startelf und machte auf ungewohnter Position ein mehr als ordentliches Spiel. Schon in Düsseldorf (0:1) war Zeefuik einer der Auffälligsten, fiel dann aber wochenlang mit einer Muskelverletzung aus.

Ohne den oft schon abgeschriebenen Rechtsverteidiger musste Hertha BSC zwar noch etwas zittern, holte mit dem 2:1 auf Schalke aber den erhofften Dreier und springt damit auf Platz neun.